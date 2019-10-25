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Havza Belediyesince 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında “Havza Çocuk Kitapları Günleri” yapılacak.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, bu yıl ikincisini düzenleyecekleri “Havza Çocuk Kitapları Günleri”nin 2830 Ekim tarihleri arasında Havza Belediyesi Kültür Merkezinde yapılacağını açıkladı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında çocuklara kitap okuma alışkanlığını kazandırmak için kitap günlerini düzenlediklerini belirten Başkan Özdemir, “Belediyemizin kültürel faaliyetleri kapsamında düzenlediğimiz etkinlikte amacımız çocuklarımıza kitap sevgisini aşılamak ve kitap okuma alışkanlığını kazanmalarına katkıda bulunmak. İlkini 25 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Termal Turizm Etkinlikleri kapsamında düzenlediğimiz çocuk kitapları günlerimizin ikincisini 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenliyoruz” dedi.

Etkinliğin 3 gün boyunca devam edeceğini belirten Özdemir, “20’ye yakın yayınevinin eserleri çocuklarımız ile buluşacak olan etkinliğimizin açılışı 28 Ekim Pazartesi saat 10.00’da gerçekleşecek ve 3 gün boyunca ziyarete açık olacak” diye konuştu.

SAMSUN 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:25

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