Minik öğrenciler 2. el eşya satarak Mehmetçik'e destek oldular Minik öğrencilerden Mehmetçik Vakfına destek

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2. sınıf öğrencileri, ikinci el eşya satışından kazandıkları paraları Mehmetçik Vakfına bağışladı.

Samsun’un İlkadım ilçesinde bulunan KışlYaşardoğu İlkokulu 2K sınıfı öğrencileri, sınıf öğretmenleri Neşe Yelken önderliğinde düzenledikleri “Kışla Yaşardoğu’ya Nur Yağdı” isimli proje kapsamında, ikinci el eşyaların satışından elde ettikleri geliri Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı’na bağışladı.

Faaliyet sonrası, Mehmetçik Vakfı Samsun Temsilciliğini ziyaret eden Kışla–Yaşardoğu İlkokulu 2K Sınıfı öğrencilerini Vakıf Temsilcisi E. Alb. Bülent Uzun karşıladı. Düzenlemiş oldukları proje sonrasında elde ettikleri geliri Mehmetçik Vakfına bağışlayan öğrencilere, bağış makbuzunu takdim eden Uzun, “Yüreği küçük, gönülleri büyük bağışçılarımızın, vakfımıza yaptıkları bağışın son derece anlamlı olduğunu düşünüyorum. Bu davranışlarının birçok kişiye örnek olacağını umuyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

Ziyaret sonrasında öğrencilere TSK Mehmetçik Vakfının tanıtım filmi izletilerek, vakıf dergileri armağan edildi.

SAMSUN 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:25

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