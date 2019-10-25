Ladik Öğretmenevinde konfor, huzur ve güzellik bir arada

Samsun Ladik ilçesinin otel hizmeti veren tek kurumu Ladik Öğretmenevi; güzellik, huzur ve konforu bir arada bulundurmasıyla dikkat çekiyor.

İlçenin merkezinde bulunan Ladik Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu (ASO), kısıtlı bütçeye rağmen hemen her türlü imkana sahip olacak şekilde dizayn edildiği belirtildi. Daha önce eski il özel idare binasında yer alan öğretmenevinin, şimdi ise eskiden belediye binası olarak kullanılan binanın kendilerine tahsis edilmesiyle şimdiki bulundukları binaya yerleştiği ve binanın öğretmenevi ekibi tarafından yeniden düzenlenerek kullanılmaya başlandığı öğrenildi. Toplamda 32 yatak, 16 süper odası bulunduğu ifade edilen öğretmenevi, sınırsız internetten televizyona ve 24 sıcak suya varıncaya kadar vatandaşa sunduğu birçok imkanla müşterilerini bekliyor.



Tek eksiği yemek hizmeti

Temizlik, tatlı dil ve güzelliğin temel ilkeleri olduğunu söyleyen Ladik Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Hadi Ergül, “İlçede konaklanabilen tek yer olmasına rağmen, iddialıyız, Türkiye genelinde iddialıyız. Öğretmenevi hem öğretmenlere yakışan hem de yüce milletimizin rahat barınabileceği bir yer olarak kullanma hedefi içerisindeyiz” dedi.

Birtakım kısıtlı imkanları zorladıklarını ifade eden Ergül, “Yerel imkanlarla burayı güzelleştirmeye çalışıyoruz. Otelimiz var, bina güzel, 24 saat doğalgaz var, ısıtma da güzel ama yemek verme ve kahvaltı imkanını henüz gerçekleştiremedik. Bunun bizi aşan bazı sebepleri var. Ama öyle ümit ediyorum ki ben ve yardımcı arkadaşım 2020 yılından itibaren ilk hedefimiz, bu sıcacık yuvada hoş Ladik yemekleri de olmak suretiyle yemek hizmetini vermek olacak” şeklinde konuştu.

SAMSUN 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:25

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