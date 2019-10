– EğitimBirSen Samsun Şubesi tarafından düzenlenen konferansta konuşan Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bekir Şişman, “Köklere inemezseniz göklere yükselemezsiniz” dedi.

Samsun Öğretmenevi’nde düzenlenen “Kutadgu Bilig’de Devlet Adamlığı Modeli” isimli konferansta konuşan Prof. Dr. Bekir Şişman, sözlerine MemurSen ve Eğitim BirSen’in kurucusu merhum şair, edebiyatçı, fikir ve devlet adamı Mehmet Akif İnan’ı rahmetle anarak başladı. Kutadgu Bilig’i her okuduğunda kendini heyecana kapılmış hissettiğini ifade eden Prof. Dr. Şişman, “Bizim aslında köklerimizde, geçmişimizde, müktesebatımızda bu türden kaynaklar var ama bizi köklerimizden maalesef koparmışlar. Batı bunlardan istifade etmiş, Mevlana’dan, Farabi’den istifade etmiş, Kutadgu Bilig ve Divanı Lügatit Türk’ten istifade etmiş, Ferüdiddini Attar’dan istifade etmiş vs. Ama biz bu değerleri maalesef unutmuşuz” dedi.



“Memuriyete ilk girecek memurlar Kutadgu Bilig’i mutlaka okumalıdır”

Yusuf Kaplan’ın "Köklere inemezseniz göklere yükselemezsiniz" sözünü hatırlatan Prof. Dr. Şişman, Kutadgu Bilig’in önemli bölümlerini ele aldığı sunumuyla devlet adamının ve devlet yöneticiliğinin nasıl olması gerektiğini anlattı. Kutadgu Bilig’i herkesin okumasını tavsiye eden Prof. Dr. Şişman, “Bana göre bu eser bütün devlet adamlarının, devleti yönetenler başta olmak üzere memurlar, amirler, büyükelçiler okusun. Ama asıl memuriyete ilk girecek memurlara ben bunu zorunlu tutarım. Çünkü memur olduktan sonra okunmuyor. Okumanızı önemle tavsiye ediyorum” diye konuştu.



“Yönetici mağrur, kabadayı ve kibirli olmamalıdır”

Prof. Dr. Şişman, Kutadgu Bilig’den hareketle her şeyden önce genel anlamda iyi bir insan profili çizilmesi gerektiğini ve devlet işinde ehliyet, liyakat gibi unsurlara dikkat edilmesi gerektiğini ifade ederek, “Kutadgu Bilig bizi köklerimize bağlayan bir eserdir. Kutadgu Bilig aslında iyi insan, iyi memur, iyi kul, iyi yönetici yetiştirme projesidir ve bu yönüyle bir manifesto niteliğindedir. Bu eserde devlet yöneticilerine ve devlet hizmetinde bulunacak olan kişilere yönelik çok önemli tavsiyeler var. Bu tavsiyeler Türk töresiyle yoğrulmuş olan Türk devlet geleneğinin İslam ahlakıyla sentezlenmesi neticesinde ortaya çıkmıştır. Yönetici mağrur, kabadayı ve kibirli olmamalıdır" diye konuştu.

Konferansa EğitimBirSen 1 No'lu Şube Başkanı ve MemurSen Samsun İl Temsilcisi Hamdi Yıldız ile sendikaya üye öğretmenler katıldı. Konferans sonunda Hamdi Yıldız, Prof. Dr. Bekir Şişman’a hediye takdim etti. Prof. Dr. Şişman da Yıldız’a Kutadgu Bilig’in sadeleştirilmiş hali olan kitabı hediye etti. Hamdi Yıldız, bu tür konferansları her ay düzenli olarak yapacaklarını söyledi. Toplu fotoğraf çekimi ile konferans sona erdi.

