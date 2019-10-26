Çarşambalı gençler sabah namazında buluştu

Samsun'un Çarşamba ilçesindeki gençler Abdullah Paşa Camisi'nde sabah namazını kılarak şehitler ve güvenlik güçleri için dua etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından “Gençler Sabah Namazında Buluşuyor Projesi” kapsamında bir araya gelen gençler, Abdullah Paşa Camisi'nde sabah namazı kıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gençlerin milli birlik, kardeşlik ve manevi duygularını canlı tutmak amacıyla yürütülen proje kapsamında Çarşamba Gençlik Merkezi organizasyonu ile gençler Abdullah Paşa Camisi'nde bir araya geldi. Gençler burada sabah namazı kılarak şehitler ve güvenlik güçleri için dua etti.

Samsun'da özellikle ilçelerdeki programları takip ettikleri belirten Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, "İlçelerdeki buluşmaları özellikle takip ediyoruz. Gençler ile sabah namazında bir araya gelerek beraber dua ediyoruz. Gençler ile muhabbet ederek onlarla bir araya geliyoruz. Proje 81 ilimizde yürütülmeye devam ediyor. Burada gençlerle beraber olduğumuz için çok memnunuz" diye konuştu.

Gençlerin sabah namazı alışkanlığı kazanması amacıyla projenin yürütüldüğünü belirten Çarşamba Gençlik Merkezi Müdürü Ramazan Katoğlu, "Gençler için varız, gençlik için ümit varız. Gençler ile sabah namazında bir araya geliyoruz. Günün en bereketli zamanında gençlerle bir aradayız. Gençler ile beraber sabah namazını kılmanın ve dua etmenin huzuru içindeyiz. Sabahın bereketini ve güzelliğini onlarla yaşıyoruz. Gençlerin şimdi ve ileriki yaşamlarında sabah namazı alışkanlığı kazanması açısından bu projeye önem veriyoruz. Katılan herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Sabah namazını cemaatle kılmanın duygunun farklı ve huzur verici olduğunu söyleyen gençler, Gençlik ve Spor Bakanlığına teşekkür etti.

Sabah namazının ardından gençlere Çarşamba Gençlik Merkezinde kahvaltı ikram edildi.

SAMSUN 26 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:26

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