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Türkiye'de ilk ve tek tıbbı cihaz lisesi Hasta çocuklar için özel 'Pediatrik Modüler Masa' ...

İHA

Türkiye'de tıbbi cihaz üretiminde merkez olan Samsun'da sektörün nitelikli eleman ihtiyacının karşılanması için kurulan Tıbbi Cihaz Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, tıbbi cihaz üretimi yaparak bu alanda Türkiye' de ilk ve tek olma özelliği ile öne çıkıyor.

Türkiye'de ilk ve tek tıbbı cihaz lisesi Hasta çocuklar için özel 'Pediatrik Modüler Masa' geliştirdiler

Türkiye'de tıbbi cihaz üretiminde merkez olan Samsun'da sektörün nitelikli eleman ihtiyacının karşılanması için kurulan Tıbbi Cihaz Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, tıbbi cihaz üretimi yaparak bu alanda Türkiye' de ilk ve tek olma özelliği ile öne çıkıyor.
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bulunan Tıbbi Cihaz Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 2017 2018 yılında 60 öğrenci ile eğitime başladı. Protokol çerçevesinde Samsun Milli Eğitim Müdürlüğü ve Samsun'da bulunan 50'ye yakın tıbbi cihaz üreticisi olan firmanın bir araya gelerek oluşturduğu Medikal Sanayi Kümelenme Derneğinin (MEDİKÜM) ortaklığı ile açıldı. Günümüzde hastanelerde kullanılan birçok cerrahi aletin üretimi konusunda ders alan öğrenciler, daha seri ve nitelikli şekilde üretebilmek için yeni okul binalarının açılmasını büyük bir heyecan ile bekliyor. Samsun Anadolu İmam Hatip Lisesinin ek binasında eğitim gören lise, Türkiye'nin tıbbi cihaz sektöründe ihtiyaç duyulan nitelikli eleman ihtiyacını karşılamayı amaçlıyor.
Tıbbi Cihaz Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin sağlık sektörüne bir çok katkısının olacağını belirten Okul Müdürü İsmail Narin, "Öğrencilerimiz normal derslerinin yanında normal kültür derslerine devam etmektedirler. Mesleki anlamda gelişmeleri için işletme, fuar ve teknik geziler düzenliyoruz. Amacımız dünyada 3. sırada bulunan tıbbi cihaz üretimi yapan Türkiye'nin daha ilerilere gitmesidir. Ülkemizde önemli bir yeri olan tıbbi cihaz üretimine katkılar sağlamaktır. Okulumuz tıbbi cihaz üretiminde üst konumda olan Samsun'da, sektörün ARGE, inovasyon, tasarım ve imalat konusunda yetişmiş eleman ihtiyacını karşılamak için eğitimlerine devam ediyor. İlk olarak 60 öğrenci ile başladığımız eğitime 3. yılımızda 220 öğrenciye ulaştı. Öğrencilerimiz çoğunluğu Samsun'un değişik ilçelerinden gelmektedir. İl dışından gelen öğrencilerimizde bulunmaktadır. Uzak yerlerden gelen öğrencilerimize pansiyon sıkıntısından dolayı kalacak yer veremiyoruz. Okulumuza fazla talep olmasına rağmen pansiyon sıkıntısı dolayısıyla sınırlı sayıda ve imkanlar doğrultusunda öğrencilerimizi kabul ediyoruz. Bu okul tercih eden öğrencilerimiz isteyerek tercih etmişlerdir " dedi.

Hasta çocuklar için özel 'Pediatrik Modüler Masa’
Eğitim hayatına devam ederken birçok proje üretmeye devam eden lise, son olarak hastanelerde bulunan yatalak hastaların yemek yemesi için üretilen masayı daha da geliştirerek çocuk hastalar için uyarlayan lise, patent almak için çalışmalara başladı. 360 derece dönebilen masa, çocukların psikolojik ve ruhsal açıdan pozitif hissetmeleri için üzerinde bir takım eğlenceye yönelik oyunlar bulunduruyor. Proje hakkında bilgi veren Müdür İsmail Narin, “Bu masanın yapımında ki amaç hastanede uzun süre kalan çocuk hastaların yapımına yardımcı olmaktır. Biliyoruz ki hastane uzun süre kalan çocuklar, zaman zaman psikolojik olarak olumsuz etkileniyorlar. Bizler bu tasarım ile çocukların stres altından geçen hastane süreçlerini eğlenceli hale getirmek ve psikolojilerine olumlu katkı yapmak istiyoruz. Prototip olarak bu masayı yaptık. Geliştirme çalışmalarımız devam ediyor. Son noktaya gelince patentini alacağız. Hastanelere kullanım için sunacağız. Hastanelerimiz tercih ederse seri üretime geçeceğiz ve bu masaları dağıtacağız" diye konuştu.

"Kendi binamızda olmayışımızın getirdiği bir takım eksiklikler var"
Daha fazla teknik imkanı olan yeni okul binası için gün saydıkları ifade eden Narin, "Şu anda kendi binamızda olmayışımızın getirdiği bir takım eksiklikler var. Birçok eksikliğe rağmen kendi binamıza geçtiğimizde laboratuvarlarımız oluşacak ve yoğun bir şekilde inovasyon çalışmalarına öğrencilerimiz başlayacaklardır. Kendi binamızda daha fazla teknik açıdan imkanımız olacağından öğrencilerimiz daha nitelikli yetişeceklerdir. Öğrencilerimiz mesleki gelişimlerini tamamlamaları için birçok önemli firmalara geziler sıkça yapılmaktadır. Şu anda okulumuzda sadece makine teknolojileri tıbbi cihaz üretimi dalı bulunmaktadır. Biz tıbbi cihaz üretiminin mekanik kısmını temsil etmekteyiz. Cerrahi aletler üzerinde eğitim öğretim veriyoruz. Kendi binamıza geçtiğimizde binamız yeterli olduğu takdirde yanına tıbbi cihaz elektrik ve elektroniği ekleyerek komple bir okul olmasını sağlamak niyetindeyiz" şeklinde konuştu.

"Ülkemde kalkınmayı sağlamak için projeler üretmek istiyorum"
Okulun liseden sonra istihdam desteği olduğunu söyleyen 11. sınıf öğrencisi Kenan Örpan, "Üniversite de yine alanımla ilgili bir bölümü tercih etmek istiyorum. Okulumuzda birçok üniversite görülen eğitimler alıyoruz. İlk olarak bilgisayar destekli çizim yapıyoruz. Autocad, solid programlarını öğreniyoruz. Ülkemde kalkınmayı sağlamak için projeler üretmek istiyorum" ifadelerini kullandı.
Liseyi isteyerek tercih ettiğini vurgulayan öğrenci Beyza Şahin ise şunları söyledi: " Derslerde metal işleme, kalıp dersleri görüyoruz. Bazı derslerimizde cerrahi el aletlerini tanıyarak onların nasıl işlevlerinin olduğunu öğreniyoruz. Küçüklüğümden beri mühendislik hayalim vardı. İleride bölümümle ilgili bir alanı tercih ederek kendimi geliştirmek istiyorum."
Yeni binasının tamamlanmasını bekleyen Tıbbi Cihaz Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine farklı şehirlerden öğrenciler tercih ederek yerleşiyor. Okulun en büyük sıkıntılarından bir tanesi ise ilçe ve il dışından gelen öğrencileri sınırlı sayıda olan pansiyona yerleştirememek.

SAMSUN

26 Ekim 2019 Cumartesi

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