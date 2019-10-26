Samsun’dan Ata’ya mektup

PTT ve Piazza iş birliğinde 28 Ekim10 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek etkinlikte, Samsunlular Atatürk’e mektup yazabilecek.

Milli Mücadele’nin en önemli şehirlerinden Samsun’da bulunan, Orta Karadeniz’in en büyük alışveriş merkezi Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi, anlamlı ve duygu yüklü bir etkinliğe ev sahipliği yapacak. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, Milli Mücadele'yi başlatmak için 100 yıl önce adım attığı Samsun’dan, Ata’ya mektuplar yazılacak. Samsunlular, “Anıtkabir’e Mektuplar” etkinliği kapsamında AVM’ye kurulacak olan stantta Ata’larına duygularını ifade edecekleri mektupları kaleme alacaklar.



Mektuplar Anıtkabir’e gönderilecek

Cumhuriyet Bayramı’nın kutlanacağı 29 Ekim’i ve Ulu Önder’in aramızdan ayrılışının hüznünün yaşanacağı 10 Kasım’ı da kapsayan etkinlikte, AVM’nin ziyaretçileri Atatürk’e olan hislerini ve minnettarlığını kağıda dökebilecekler. Etkinlik sonunda yazılan yüzlerce mektup, PTT tarafından üzerine pul yapıştırılıp gönderime hazır hale getirilerek Anıtkabir’e gönderilecek. Piazza’nın ziyaretçileri, teknoloji kullanımının artmasıyla unutulan mektup yazma kültürünün de yeniden canlandırılmasına katkı sunacak olan etkinliğe 28 Ekim10 Kasım tarihleri arasında 10.0017.00 saatleri arasında katılabilecekler.

SAMSUN 26 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:26

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