Zabıtadan simit fırınlarına şafak denetimi

İlkadım Belediyesi zabıta ekipleri tarafından, simit üretimi yapan fırınlara şafak denetimi yapıldı.

Saat 05.00’te başlayan denetimler gün boyu devam etti. Zabıta ekiplerince fırınlarda yapılan denetimlerde iş yeri ruhsatı, çalışanların genel durumu, hijyenik koşullar, tarifeler ve gramajlar kontrol edildi.

İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürü Şeref Sarı, eksiklikleri tespit edilen simit fırınları hakkında işlem yapıldığını belirterek, “Vatandaşlarımızın en çok kullandığı gıda ürünlerinin başında ekmek ve simit geliyor. Tüketimin böylesine yoğun olduğu gıda ürünlerinin denetimi de bizim için önemlidir. Bu nedenle belediye sınırlarımızda bulunan sadece fırınların denetimi değil, halkın sağlığını ilgilendiren ve sorumluluk alanlarına giren tüm konularda denetim ve çalışmalarımız tüm hızıyla sürecek” dedi.

SAMSUN 26 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:26

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