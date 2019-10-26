Türkiye’nin en büyük Makyaj Festivali Samsun'da

Türkiye’nin en büyük Makyaj Festivali olan “Makeup Festival Turkey” Samsun'da gerçekleşiyor.

Samsunlu kadınlar, Piazza Alışveriş Merkezinde gerçekleşen festivalde, makyajın tüm inceliklerini alanındaki en iyi profesyonellerden öğreniyor. İstanbul'dan gelen 9 profesyonel makyajcı, AVM içerisinde kurulan stantlarda, kadınlara makyaj yaparken aynı zamanda bilgi veriyor. Düzenlenen etkinlikler ile makyaj konusunda alanında uzman kişilerin vermiş olduğu sohbet ile Samsunlular akıllarında makyaj ile ilgili tüm soruların cevabı buluyor.

Makyaja, güzelliğe ve cilt sağlığına dair bilginin yanı sıra bir de Makyaj Defilesinin gerçekleşeceği festivale katılan Samsunlu kadınlar; Alp Kavasoğlu moderatörlüğünde gerçekleşecek panelleri izleme fırsatı buluyor.

2 gün sürecek festivalin ilk gününde makyaj alanında uzman Enfal Diner ile “Makyaj Alışverişi Nasıl Yapılır?” konulu sohbet gerçekleşti. Akabinde Deniz Karasu’dan “Mevsimlere Göre Makyaj” yapmanın teknikleri ve Melis Erkılıç tarafından yapılan “Makyaj Sırları ve Canlı Makyaj Gösterisi” ile kadınların karşısına çıktı.

Festivalin çok verimli geçtiğini ifade eden Make up Banu Diyar, "Samsunlu kadınlara nasıl makyaj yapılır, yüz tipine ve cildine göre hangi makyajı yapmalıdır gibi uygulamaları gösteriyoruz. Bizim için çok büyük bir zevk. Yeni yüz tiplerini tanıyarak ve makyaj yaparak kendimizi geliştiriyoruz. Burada bulunan 9 'make up' öğreticisi tamamen profesyoneldir. Samsun'da bulunmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.

Profesyonel Make up Gülnur Şeker ise, "Samsun bizi çok güzel karşıladı. Biz buradayız çünkü insanlara doğru makyaj nasıl yapılır, kendi cildimizi nasıl tanımlamalıyız, kendimizi daha öz güvenli nasıl göstermeliyiz gibi uygulamalı makyaj yaparak insanlara gösteriyoruz. Uygulamamıza Samsunlular oldukça ilgililer" diye konuştu.

Festival 27 Ekim'de düzenlenen bir dizi etkinlik ile son bulacak.

SAMSUN 26 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:26

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