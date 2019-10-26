TFF 2. Lig: Yılport Samsunspor : 0 - Sancaktepe FK: 0

– TFF 2. Lig Beyaz Grup 10. hafta müsabakasında Samsunspor ile Sancaktepe FK golsüz berabere kaldı.
Stat: 19 Mayıs
Hakemler: İlker Coşkun xx, Ali Etlikçi xx, Suha Adıyaman xx
Yılport Samsunspor: Nurullah xx, Caner x, Yalçın xx, Erkam xx, Ramazan xx, Guido x (Ahmethan dk. 66 x), Samed Kılıç xx, Oğuz x (İlyas Kubilay dk. 67 x), Gökhan Alsan x, Samet Asatekin x (Bahattin dk. 71 x), Atabey x
Sancaktepe FK: Emre xx, Mehmet Çoban xx, Mehmet Tahtaişleyen xx, Recep xx, Ogün xx, David x (Mert Örnek dk. 46 xx), Melik xx, Alaattin Ok xx, Halil Tuna x (Ahmet Sivri dk. 76 x), Erhan Şentürk x (Bilal dk. 90+2 ?), Selim x
Sarı kartlar: İlyas Kubilay (Samsunspor), Selim (Sancaktepe Fk)
SAMSUN
26 Ekim 2019 Cumartesi
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