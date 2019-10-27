AVM’den fit kampanya

– Hafta içi 500 TL ve üzeri alışveriş yapan AVM ziyaretçileri, 1 ay ücretsiz spor yapma imkanı kazanacak.

Samsun Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi (AVM), alışverişin keyfini katlayacak bir kampanyaya daha imza atıyor. Piazza’da hafta içi günlerde 500 TL ve üzeri alışveriş yapan ziyaretçiler, 1 aylık MacFit üyeliği kazanıyor.

Düzenlediği birçok aktiviteyle, kentin sosyal yaşantısına yeni bir soluk kazandıran Piazza, ziyaretçilerine “fit bir kampanya” sunuyor. Piazza, yeni kampanyasıyla, sağlıklı yaşamanın temeli olan düzenli spor için MacFit’te 1 aylık üyelik kazanma hakkı sunuyor.

Ziyaretçiler, aynı gün içinde yaptıkları 500 TL ve üzeri alışverişleri belgeleyen fiş ve faturasını danışma noktalarına getirip, Piazza Club başvuru formu doldurarak ‘en fit’ kampanyaya katılım sağlayabiliyor.

Sınırlı sayıda kişinin katılabileceği kampanyanın talihlileri fitleştiren uygulamadan 1 kez faydalanabilecek.

SAMSUN 27 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:27

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