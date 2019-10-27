Jandarmadan huzur ve güven operasyonu

Samsun İl Jandarma Komutanlığı tarafından ‘huzur ve güven’ uygulaması yapıldı. Yapılan uygulamada birçok aranan şahıs ve suç unsuru yakalandı.

Ülke genelinde Emniyet Genel Müdürlüğü ile müşterek olarak Samsun İl Jandarma Komutanlığınca huzur ve güven uygulaması icra edildi. 282 personelin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada iş yerleri, binalar ve sokaklarda aramalar yapıldı. Yapılan uygulamada çeşitli suçlardan aranan 135 şahıs yakalandı.

Samsun Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Uygulama, internet salonu, oyun salonu, kahvehane, iddia bayi, içkili yer, büfe ve muhtemel yerler ile narkotik madde ticareti ve kullanımının yaygın olduğu değerlendirilen metruk binalar, bina etrafında bulunan araç ve şüpheli şahıslar, mahalle, sokak, parklar ve muhtemel yerlere yönelik olarak icra edilmiştir. Sorumluluk bölgelerinde uygulamaya yönelik alan bulunmayan bağlılarınca kendi bölgelerinde öne çıkan hususların kontrolü yapılmıştır. Uygulama neticesinde 3 bin 664 şahıs sorgulanmış olup, 135 çeşitli suçlardan aranan şahıs yakalanmış, 286 umuma açık yer kontrol edilmiş, bin 736 araç kontrol edilmiş, 101 araca toplam 33 bin 34 TL para ceza uygulanmıştır. Kabahatler Kanunu'na göre 37 şahsa 10 bin 833 TL idari para cezası uygulanmıştır. Uygulama neticesinde 4 adet av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 3 adet mermi ele geçirilmiş, uygulamaya 282 personel katılmıştır.”

SAMSUN 27 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:27

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