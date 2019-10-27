Samsunspor'da teknik direktör İrfan Buz istifa etti

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

-TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Yılport Samsunspor, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada teknik direktör İrfan Buz'un istifa ettiğini bildirdi.

Yılport Samsunspor, teknik direktör İrfan Buz'un Sancaktepe FK beraberliği sonrası istifa ettiğini açıkladı. Kulubün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yılport Samsunspor Futbol Takımımızın Teknik Direktörü Sayın İrfan Buz, dün oynadığımız Sancaktepe Futbol Kulübü karşılaşması sonrası istifasını Futbol A.Ş.Yönetim Kurulumuza sundu. Yönetim kurulumuz tarafından istifası kabul edilen Sayın İrfan Buz´a kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."



SAMSUN 27 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:27

GÜNEŞ 06:52

ÖĞLE 12:24

İKİNDİ 15:16

AKŞAM 17:45

YATSI 19:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.