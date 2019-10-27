Eğlence dolu 5D Simülatör Tırı Samsun’a geliyor

Eğlencenin sınırlarını zorlayan Power APP 5D Simülatör Tırı, Samsun’da vatandaşların hizmetine sunulacak.

Türkiye’nin birçok şehrinde, müzik festivallerinde, konserlerde, uluslararası spor organizasyonlarında büyük bir ilgi ile karşılanan eğlence tırı, 28 Ekim ile 3 Kasım tarihleri arasında her gün saat 15.00’den 21.00’e kadar Piazza AVM’de ziyaretçilerine unutamayacakları deneyim sunacak.

Tır, Çin Seddi’nde bir gezintiye çıkmak ya da bir anda kendini retro araba yarışlarının içinde bulmak isteyenleri eğlence dolu bir yolculuğa çıkaracak.

Yayınlanan filme göre sarsılan, titreyen, bazen kar soğuğu, bazen yaz sıcağı yaşatan, kimi zaman yağmur altında, kimi zaman rüzgarlı tepelerde gezintiye çıkaran 5D Simülatörü, Piazza’nın her yaş grubundaki ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşatacak.

SAMSUN 27 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:27

GÜNEŞ 06:52

ÖĞLE 12:24

İKİNDİ 15:16

AKŞAM 17:45

YATSI 19:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.