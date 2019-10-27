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Milli Mücadele Sergisi Brüksel’de

İHA

Milli Mücadele'nin 100. yılı münasebetiyle Samsun Valiliği 100. Yıl Koordinasyon Merkezi tarafından hazırlanan ve Kültür Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü tarafından da desteklenen İlk Adımdan Kuruluşa Milli Mücadele Karma Sergisi, Belçika'nın başkenti Brüksel'de açıldı.

Milli Mücadele Sergisi Brüksel’de

Milli Mücadele'nin 100. yılı münasebetiyle Samsun Valiliği 100. Yıl Koordinasyon Merkezi tarafından hazırlanan ve Kültür Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü tarafından da desteklenen İlk Adımdan Kuruluşa Milli Mücadele Karma Sergisi, Belçika’nın başkenti Brüksel’de açıldı.
Cumhuriyet Bayramı arifesinde böyle bir sergiye katılmaktan gurur duyduğunu belirten Belçika Büyükelçisi Zeki Levent Gümrükçü, Milli Mücadele'yi anlatan sergi projesini hayata geçiren Samsun Valiliği 100. Yıl Koordinasyon Merkezi ve bu projeye destek veren herkesi tebrik ettiğini söyledi. Büyükelçi Gümrükçü, “Tarihi başarılarla dolu, dünyaya yön veren süreçlere imza atmış Türkiye’nin Milli Mücadele'nin 100. yılını coşku ile anıyor olması bizleri son derece mutlu ediyor. 19 Mayıs, sadece Kurtuluş Savaşı’nın başlangıcı değil, uzun yıllar karanlığa bürünmüş bir milletin üzerine güneşin doğuşudur. Bir asır önce atılan ilk adımın doğruluğu, bugün ülkemizin nereye geldiğinden daha iyi anlaşılmaktadır. Türkiye bugün sadece bölgesinde değil dünyada işbirliği ve dostluğu aranan bir ülke olduğunu görüyoruz. Bu gururu sadece Türkiye’de yaşayan 80 milyon vatandaş değil, Belçika gibi dünyanın dört bir yanına dağılmış vatandaşlarımız da aynı şekilde yaşıyor” dedi.
İlk Adımdan Kuruluşa Milli Mücadele sergisi ile cumhuriyetin nasıl kurulduğunun ve bugünlere nasıl gelindiğinin görülmesi açısından önemli olduğuna vurgu yapan Gümrükçü, “Milli Mücadele sadece Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile değil, 7’den 70’e halkımızın tüm katmanlarının desteğiyle kazanılmıştır. Sergiye gelen vatandaşlarımız sadece ilk adım heyecanını değil, hiç sönmeyecek, yüzyıllar boyu devam edecek 100. yıl ruhu ve coşkusunu yaşayacaktır. Bu sergiye Belçikalı dostlarımızın katılımı bizleri son derece memnun etmiştir. Sergi; Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ne şartlarda kurulduğunu, kuruluşunun hangi felsefeye dayandığını ve bu güne nasıl gelindiğini anlatması bakımından önemlidir. Aynı zamanda ülkemizi işgal etmiş yedi düvele karşı verilen kurtuluş mücadelesinden sonra Atatürk’ün barış elini uzatması, ortak değerler çerçevesinde nasıl bütünleştiğini göstermesi ve bugün yarım asrı aşan Belçika ve başka birçok ülkeyle nasıl müttefik ilişkisini yürüttüğünü göstermesi açısından çok çarpıcı olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.
Sergide konuşan Samsun Vali Yardımcısı Hasan Balcı, yurt içinde ve yurt dışında açılan sergiyi vatandaşlarla buluşturarak, Milli Mücadele ruhunu gelecek nesillere aktarmak istediklerini söyledi. İlk Adımdan Kuruluşa Milli Mücadele Sergisi ile Türk Milletinin bağımsızlık mücadelesini tüm dünyaya anlatmaya çalıştıklarını belirten Balcı, yurt dışında açılan sergilere yardımcı olan büyükelçiliklere ve STK’lere teşekkür etti.
Milletlerin hayatında devletin büyük önemi olduğunu belirten Belçika Türk Dernekleri Birliği Başkanı Rıfat Can ise şunları söyledi:
“Türk Milleti hiçbir zaman devletsiz yaşamamıştır. Bir devlet yıkılmış ise onun yerine daha güçlü bir devlet kurmuştur. İşte Türkiye Cumhuriyeti Devleti bunun en güzel örneğidir. Samsun Valiliği 100. Yıl Koordinasyon Merkezi tarafından organize edilen ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşunu konu alan sergimizi Belçika’da sizlerle buluşturmaktan onur ve gurur duyuyoruz. Dileğimiz, bu sergi ile Milli Mücadele'nin ne zor şartlar altında verildiğini genç nesillerin tarihi belgelerden öğrenmelerini ve geleceklerine ona göre yön vermelerine yardımcı olmaktır. Gent ve Genk’te açtığımız sergimizi birçok Türk genci ve Belçikalı dostlarımız ziyaret etti. Bundan son derece mutluyuz.”
Sergide, gurbetçi Kamil Sayın’ın kaleme alıp okuduğu “Cumhuriyet” adlı şiiri büyük beğeni aldı. Açılışta, Belçika Karadeniz Folklor ekibi yöresel oyunları ile açılışa renk kattı. Chausee De Haecht Schaerbeek 173’te 4 gün boyunca açık olacak sergide, 63 eser bulunuyor. Sergide; Genelkurmay ATASE Dairesi Başkanlığından alınan belge ve fotoğraflar ile OMÜ Eğitim Fakültesi Resimİş Eğitimi Bölümü sanatçıları ile SAMFAD üyesi fotoğraf eserleri yer alıyor.
Sergiye ayrıca Brüksel Başkonsolosu Dilşat Kırbaşlı Karaoğlu, Brüksel Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Doç. Dr. Neslihan Karataş Durmuş, Belçika Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Abdullah Gümüşsay, Belçika Maarif Vakfı Başkanı Zeynep Bilgin Eraslan, Belçika Rumeli Türkleri Derneği Başkanı Turan Türe, Belçika da faaliyet gösteren çeşitli sivil toplum kuruluşlarının başkanları ve Belçika’da yaşayan Türk vatandaşları katıldı.

SAMSUN

27 Ekim 2019 Pazar

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