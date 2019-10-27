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İlkadım binlerce çiçekle renklenecek

İHA

İlkadım Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü kış mevsimi öncesi yaptığı peyzaj hazırlıkları ile İlkadım'ı çiçek ile renklendirecek.
İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'ın büyük önem verdiği kent peyzaj çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Çocukların zaman geçirebileceği temiz, düzenli oyun parkları oluşturulması için Park ve Bahçeler Müdürlüğünce titiz ve kapsamlı bir hazırlık süreci başlatıldı. Özellikle kent merkezinin çehresini değiştirecek ve kış aylarında şehre renk katacak çalışmalar için hazırlıklar tamamlandı.
Yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren İlkadım Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Alaattin Er, “Kış mevsimine hazırlık çalışmalarımızı başlatarak belediyemize ait seramızda kendi personelimiz ile tohumdan başlayarak çiçeklerimizi dikilebilecek hale getirdik. Bunun yanı sıra yine kendi personelimizle tohumlama ve çiçekleme yöntemleri ile çok sayıda bitkiyi yetiştirerek hem ilçemiz için kullanıyor hem de vatandaşımız için satışa sunuyoruz. Piyasa şartlarına göre çok uygun fiyatlarla kar amacı gütmeden sağlıklı bitkilerimizi halkımızla buluşturuyoruz. Bunun yanı sıra ürettiğimiz çiçek, fidan ve çalı grubu bitkilerimizi kamu kurumları, ibadethane ve okullarımıza ücretsiz olarak kendi personelimizle yerini hazırlayıp dikim işlemini yapıyoruz. Bu çalışmalara paralel olarak çocuk oyun alanlarının bakım ve onarımlarını gerçekleştiriyor ve yeni sezon için belirlenen alanlara projelerimizi hazırlıyoruz” dedi.

“İlkadım'a yakışan bir çevre için çalışıyoruz"
Çevre düzenlemesi ve park çalışmalarına ivme kaydedilmesi için talimat verdiğini belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Özellikle çocuklarımızın oynayacağı, güzel zaman geçirebileceği temiz ve güvenli alanlar oluşturmak için büyük bir özveri ile çalışıyoruz. Park ve bahçeler müdürlüğümüz şehrimizin merkezi İlkadım'a yakışan bir çevre oluşturmak için titizlikle çalışıyor. Kent peyzajına renk katacak çalışmalarımızı tamamlamış durumdayız. Önümüzdeki günlerde personellerimizce yapılacak dikim işleri ile çalışmalarımızı halkımızın hizmetine sunmuş olacağız. Diğer yandan yeni park alanları belirleme ve projelendirme çalışmalarımızda aralıksız sürmekte. Şu an 10 ayrı noktada park ve dinlenme alanı projelerini tamamlamış durumdayız. Bu projelerimizi de halkımızın hizmetine en kısa sürede sunacağız” diye konuştu.

SAMSUN

27 Ekim 2019 Pazar

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