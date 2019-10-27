Samsun'da uyuşturucu ticaretine 4 tutuklama

Samsun'da narkotik polisi tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun'da birlikte hareket ederek uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen R.V., E.S., Ö.K. ve S.K. ile F.A. adlı kadını gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslarla birlikte çok sayıda paketler halinde 28,25 gram metamfetamin, uyuşturucu madde paketlemek için kullanılan çok sayıda materyal, uyuşturucu madde içmek için kullanılan çok sayıda aparat, 1 adet ekstasy hap, 36 kapsül sentetik ecza, 2 adet hassas terazi ele geçirildi. Polisteki sorgulanması tamamlanan 5 şüpheli "uyuşturucu madde ticareti" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. E.S. serbert bırakılırken, R.V., Ö.K.ve S.K. ile F.A. adlı kadın mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

SAMSUN 27 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:27

GÜNEŞ 06:52

ÖĞLE 12:24

İKİNDİ 15:16

AKŞAM 17:45

YATSI 19:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.