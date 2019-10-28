Orta Karadeniz’in yöresel ürünleri büyük ilgi gördü

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), Antalya'da düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı’nda (YÖREX) bölgenin yöresel ürünlerini tanıttı.

Antalya Ticaret Borsası’nın 'Sizin Oraların Nesi Meşhur' sloganıyla bu yıl 10'uncusunu ANFAŞ Fuar Merkezi’nde düzenlediği Yöresel Ürünler Fuarı, 2327 Ekim tarihleri arasında gerçekleşti. Fuara Türkiye'nin 81 ilinden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden 164 oda ve borsa, 18 kalkınma ajansının yanı sıra valilikler, belediyeler, kooperatifler, üretici birlikleri ve firmalardan oluşan 647 kurum/kuruluş katıldı.

Orta Karadeniz Bölgesi fuara Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı koordinasyonunda Amasya, Samsun ve Tokat Ticaret ve Sanayi Odalarının iş birliği ile hazırlanan stantlarla katılım sağlarken; stantlarda Amasya misket elmasından, dünya birinciliği unvanı bulunan Harşena balına, Samsun simidinden, Bafra pidesine, Erbaa yaprağından Niksar cevizine kadar bölgeye özgü birçok yöresel ürün sergilendi. Orta Karadeniz’in yöresel ürünleri ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.

Fuarda büyük ilgi gören OKA stantlarında, yöresel lezzetler ikram edildi, yöresel ürünler hediye edildi.

SAMSUN 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:28

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