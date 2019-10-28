Samsun'da kültür-sanat atölyeleri

Samsun’da kültürel ve sanatsal faaliyetlerle dolu çocuk ve yetişkin atölyeleri devam ediyor.

Kültürel ve sanatsal faaliyetlere verdiği önem sayesinde ziyaretçilerine alışverişten daha fazlasını sunan Samsun Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde, birbirinden faydalı, eğitici ve eğlenceli atölye çalışmaları devam ediyor.

Plastik çatal ve kaşıklardan figür tasarımından kuklaya, dondurma çubukları ile tasarımdan magnet tasarımına, sulu boya baskıdan taş boyamaya kadar eğitici, öğretici ve eğlenceli Çocuk Atölyesi etkinliklerinin tamamlandığı Piazza’da, Yetişkin Atölyesi ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor.

Her hafta salı ve perşembe günleri saat 14.00 ile 16.00 arasında gerçekleştirilen ve Piazza Club Formunu dolduran tüm ziyaretçilerin ücretsiz faydalanabildiği “Yetişkin Atölye Programı” yoğun ilgi görüyor.

Ekim ayı boyunca; takı, keçeden toka, dekoratif maske, kokulu taş, ahşap boyama, makromeden kemer, kavanozdan vazo ve kapı süsü tasarımı gibi çeşitli atölye programlarına katılan yetişkin ziyaretçiler; 29 Ekim Salı günü “Taç Tasarım Atölyesi” ve 31 Ekim Çarşamba günü ise “Terlik Tasarımı Atölyesi” ile yeteneklerini sergileme fırsatı bulacaklar.

SAMSUN 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:28

GÜNEŞ 06:53

ÖĞLE 12:24

İKİNDİ 15:15

AKŞAM 17:44

YATSI 19:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.