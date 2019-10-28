Samsun'da DEAŞ operasyonu: 12 gözaltı

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SAMSUN'da, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla 12 Irak uyruklu gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, kent genelinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. İlkadım, Atakum ve Canik ilçelerinde belirlenen adreslere, eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda, 12 Irak uyruklu gözaltına alınırken, adreslerde bulunan dijital materyallere incelenmek üzere el koyuldu. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.



SAMSUN 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:28

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