Havza Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Havza 2. Çocuk Kitapları Günleri" başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleri ile Havza Belediyesi tarafından Havza Belediyesi Kültür Merkezinde düzenlenen kitap günlerinin açılışı, Havza Kaymakamı Metin Yılmaz, Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ve Havza Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam tarafından gerçekleştirildi. Açılışa çok sayıda eğitimci ve öğrenci katıldı.

Açılışta konuşan Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Havza 2. Çocuk Kitapları Günleri’nin üç gün boyunca devam edeceğini belirterek, “Belediye olarak çocuklara kitap sevgisini aşılamak ve okuma alışkanlığı kazanmalarına yardımcı olmak amacı ile böyle bir etkinlik düzenledik. İstedik ki Cumhuriyet Bayramımızda çocuklarımıza da yer verilim. Bu tür etkinliklere süreklilik kazandırmak amacımız. İnşallah çocuklarımızın okuma alışkanlığı kazanmasında bir nebze de olsa katkımız olur” dedi.

Havza Kaymakamı Metin Yılmaz ise Havza’da görevde olduğu sürece kitap okuma alışkanlığının toplumda yayınlaşması için çalışmalarda bulunduklarını belirterek, “Bu etkinlik çalışmalarımıza önemli bir katkı sağlamakta. Kitap okumak bir toplumun gelişmesi ve ilerlemesi için önemli. Etkinliğin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Havza Kaymakamı Metin Yılmaz ve Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir çocuklar ile birlikte kestikleri kurdele ile etkinliği ziyarete açtılar.

Havza Kaymakamı Metin Yılmaz ve Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir bir süre kitapları incelediler.

SAMSUN 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:28

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