Bafra Atatürk Anadolu Lisesi Girit’te Girit’te Atatürk Anadolu Lisesi Rüzgarı

Bafra Atatürk Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri Erasmus+ KA229 W.A.T.E.R projesi kapsamında “The Soul of Water” (Suyun Ruhu) adlı üçüncü çalışma ziyaretini Portekiz, Letonya, İtalya ve Yunanistan ortak okulları ile birlikte 1320 Ekim tarihleri arasında Yunanistan’ın Girit adasındaki Hanya şehrinde gerçekleştirdi.

“Aptera” ve “Knossos” antik kentlerindeki tiyatrolarda çevre ve su temalı mitolojik oyunda yer alan öğrenciler gösterdiği performans ile diğer katılımcı ülke okulları tarafından beğeniyle izlendi. Çalışma ziyaretine 3 öğretmen ve 5 öğrenci ile katılan Atatürk Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri su, doğa, çevre ve kültürel çalışmalar kapsamında diğer ortak ülke okul ekipleri ile birlikte çalışmalarını tamamlayarak, ülke tanıtımına da büyük fayda sağladılar.

Konu ile ilgili bilgi veren İngilizce Öğretmeni Olcay Parlak, artık AB projelerinde daha fazla deneyim sahibi olduklarını, bu çalışmaların öğrencilerin akademik başarısına da olumlu etkisi olacağına inandıklarını ifade etti. Parlak, “Ziyaret ettiğimiz alan Kızılırmak Kuş Cenneti'ne benzerlikler gösteren doğal bir alan. Özellikle Akdeniz ikliminin Girit Adası'na olan etkileri konularında çalışmalar gerçekleştirdik. Chania (Hanya) ve Heraklion (Kandiye) bölgesinin belediye başkanı ve diğer yerel yöneticiler ile proje kapsamında diğer ortak okullar ile birlikte bilgi alışverişinde bulunduk. Yapılan proje çalışma ziyaretinin hayatımızın kaynağı olan suyun bilim, sağlık, sanat, spor, tarih, edebiyat, doğa ve günlük hayatımızla olan ilişkisi üzerine eğitim, seminer ve çeşitli interaktif etkinlik ve çalışmalar yapıldı. Ayrıca 2 yıllık proje süresince ortak ülke okullarına yapılacak olan proje ziyaretleri ile doğayı koruyacak ve çevre bilincini canlandıracak yeni metotların geliştirilmesi hedeflemekteyiz" dedi.

Projenin açılış toplantısı 31 Ekim4 Kasım 2018 tarihleri arasında Bafra'da Kızılırmak Kuş Cenneti'nde yapılmıştı. İkincisi 1118 Şubat 2019 da Taranto/İtalya'da, üçüncüsü Loule/Portekiz'de gerçekleşmiş ve bir sonraki toplantının yine 4 farklı ülkeden yaklaşık 40 öğretmen ve öğrencinin katılımı ile 2127 Mart 2020 tarihlerinde Bafra Atatürk Anadolu Lisesi'nde gerçekleşeceği bildirildi.

SAMSUN 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:28

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