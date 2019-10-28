Rektör Bilgiç’ten 2019 DUS birincisine tebrik

2019 Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavında (DUS) üstün bir performans göstererek birinci olan Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Diş Hekimliği Fakültesi mezunu Murat Tugaç, Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç’i ziyaret etti.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette; Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selim Arıcı ile Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Murat Yenisey de hazır bulundu. Elde ettiği başarıyla OMÜ’yü gururlandıran Murat Tugaç’ı tebrik eben Rektör Sait Bilgiç, Tugaç’ın meslek ve eğitim hayatındaki başarılarının devam etmesi temennisinde bulundu.

Kariyer planı ve hedefleri ile ilgili düşüncelerini paylaşan DUS birincisi Murat Tugaç da Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç’e güzel dilekleri için teşekkür etti.

Ziyaretin sonunda Rektör Sait Bilgiç, Murat Tugaç’a saat ile üniversiteyi temsilen hediye takdim etti.

SAMSUN 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:28

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