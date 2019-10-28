Şehadetinin 28. yılında dualarla anıldı

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Siirt'in Pervari İlçe Jandarma Komutanlığında vatani görevini ifa ederken 27 Ekim 1991 tarihinde Koğanağzı köyünde düzenlenen operasyon esnasında bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan ateş sonucu şehit olan J. Er Aydın Uyar, şehadetinin 28. yılında Bafra Şehitliğindeki kabri başında dualarla anıldı.

Şehidin kabri başında okunan Yasini Şerif'in ardından program yapılan dua ile sona erdi. Şehit Jandarma Er Aydın Uyar’ın anma törenine Bafra Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği Başkanı Mümine Ersin, derneğin üyeleri ve şehidin yakınları katıldı.

SAMSUN 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:28

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