Samsunspor Kulübü Başkanı İsmail Uyanık, son günlerde Trabzonspor ve Samsunspor taraftarları arasında yaşanan forma giydirme tartışmasına değinerek, “Olayı, Trabzonspor düşmanlığına götüren bir zihniyet var. Ben Samsunspor Kulübü olarak kimseden özür dileyecek bir hareket yaptığımızı düşünmüyorum. Zaten böyle bir özür de dilemiyorum” dedi.

Samsunspor Başkanı İsmail Uyanık, Teknik Direktör İrfan Buz’un istifa etmesinin ardından Nuri Asan Tesisleri’nde basın açıklaması yaptı. Hoca arayışlarına başladıklarını ifade eden Uyanık, basın mensuplarının yönelttiği sorulara da içtenlikle cevap verdi. Başkan Uyanık, son günlerde Trabzonspor ve Samsunspor taraftarları arasında gerginliğe neden olan Trabzonspor formalı bir öğrencinin Samsunspor forması giymesi ve son lig maçına "Bu Şehrin Çocukları Samsunsporludur" yazılı pankartla çıkılması olayına da açıklık getirdi.



“Olayı, Trabzonspor düşmanlığına götüren bir zihniyet var”

Tartışmalara neden olan forma olayının başlangıcını anlatan Samsunspor Başkanı İsmail Uyanık, “Samsunspor A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Yıldırım’ın sahibi olduğu bir vakıf var. Rahmetli anne ve babası adına kurduğu vakıfta hayır işleri yapıyor. Bu vakıf, Samsunspor’dan ciddi sayıda formayı parasını vererek satın aldı. Formaları bu şehrin çocuklarına dağıtmak üzere kampanya düzenledi. Kampanya çerçevesinde de hayattaki en değerli varlıkları olan kızı ve oğlunu kampanyaya katkıda bulunmak üzere Samsun’a gönderdi. Bu arkadaşlarımız kampanya kapsamında daha önceden anlaşılan 3 tane okulda forma dağıtımı yaptılar. Sonrasında bir video gördüm. Yüksel Beyin kızı gayet zarif bir şekilde 12 gün önceden etkinliğin yapılacağı okullara gidiyor. Etkinlikte de 1213 yaşlarındaki çocuklara forma giydiriliyor. Bir öğretmen de bir çocuğa (Üstünde Trabzonspor forması olan çocuğa) ‘Sen de giyer misin?’ diyor. Çocuk da Zeycan Yıldırım’ın karşısına geliyor. Formayı giymek istediğini söyleyince o da formayı giydiriyor. Olay bu. Gayet masumane, spontane gelişmiş bir olay. Olay, dün benim anlayamayacağım ya da anlamaya uğraşmak istemeyeceğim bir takım yerlere gitmiş. Bunu Trabzonspor düşmanlığına götüren bir zihniyet var. Biz bu zihniyetin kimlerin uzantısı olduğunu, nereden kaynaklandığı aslında tahmin ediyoruz ama güçleri yetmeyecek. Bu şehrin Samsunluluğunun, Samsunculuğunun tekrar ayaklanmasını, Samsunsporlu olmaktan iftihar eden insanların tekrar Türkiye’nin her tarafında formalarla gezmelerini, Samsunspor‘un başarılı olmasını engelleme şansını onlara vermeyeceğiz” diye konuştu.



“Bu provakasyonu bilinçli olarak kullanan bir takım kişiler var”

Olaya sosyal medyada farklı bir boyut kazandırılmaya çalışıldığını ifade eden Uyanık, “Buradaki sorun şu; bugün Hristiyanlar bile oruç tutulan yerlerde aleni olarak yeyip içmiyorlar. Toplumun geneline bir saygı söz konusu. Toplumun genelinin değer verdiği bir olayda kalkıp orada küçücük bir çocuğu kullanarak, bu olayın o çocukta nasıl bir travma oluşturacağını hiç düşünmeden, ona forma giydirip, sanki bir şeyleri ispatlamak için arkadaşlarının Samsunspor formalarıyla donatılacaklarını bildikleri halde oraya o çocuğu gönderen zihniyeti kınıyorum. O çocuğun yaşadığı travmayı, ona yaşatanların bilinçli bir annebaba olduğunu düşünmüyorum. Bunun ne Trabzonlulukla ne de Trabzonsporlulukla bir alakası yok. Bu resmen bir provakasyon. Bu provakasyonu bilinçli olarak kullanan bir takım kişiler var. Maalesef de bizim onları ciddiye alıp cevap vermemiz olayı bir kaşık suda fırtına çıkartmak dediğimiz bir noktaya getirmiştir. Bir sürü güzel şeyler yapmaya çalışmış insanlar karşılıklı olarak üzüldü” şeklinde konuştu.



“Bu olayın buralara geleceğini bilseydim, asla o pankartla da çıkmazdım"

Yüksel Yıldırım’ın sosyal medyadan özür dilemesini de değerlendiren Başkan Uyanık, şunları söyledi:

“Daha sonra da Samsunspor, Sancaktepe maçına ‘Samsun’un çocukları Samsunsporludur’ yazılı harika bir sloganla çıktı. Bu sloganın pankartını o olaya bağlayabilmek, kendini dünyanın merkezi zanneden o olayla bunu bağlaştıran kötü kafalı, fesat, Yüksel Beye twit atan insanlardan kaynaklanıyor. Bence olay bu kadar basit. Yüksel Bey, Samsunlu ve yazılan her şeye cevap vermek gibi bir durumu söz konusu. Kimin kim olduğunu bilmediği için herkese kendi tarzında medeni bir şekilde cevap veriyor. Ben Samsunspor Kulübü olarak kimseden özür dileyecek bir hareket yaptığımızı düşünmüyorum. Zaten böyle bir özür de dilemiyorum. Bu olayın buralara geleceğini bilseydim, asla o pankartla da çıkmazdım. Bu pankartla çıktıktan ve bu olay olduktan sonra 4 gün önce forma dağıtımında böyle bir olay olduğunu dün gördüm. Onun, bununla hiçbir bağlantısı olacağını düşünmüyorum.”

SAMSUN 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:28

GÜNEŞ 06:53

ÖĞLE 12:24

İKİNDİ 15:15

AKŞAM 17:44

YATSI 19:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.