Milli Mücadele şehrinde Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Vali Kaymak: “Cumhuriyete hayat veren ruh, dün olduğu gibi bugün de dimdik ayaktadır”

Milli Mücadele’nin başladığı şehir Samsun’da Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri başladı.

İlkadım ilçesinde başlayan kutlama etkinlikleri kapsamında ilk olarak Anıt Park’ta çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Törende Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu. Çelenk sunumu sonrası Sahra Sıhhiye Okulu Bandosu eşliğinde saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Ardından Anıt Şeref Defteri Vali Osman Kaymak tarafından imzalandı.

Vali Kaymak, şeref defteri mesajında Türkiye Cumhuriyeti tarihinin her satırının çetin mücadelelerle dolu kahramanlıklarla dolu olduğunu, bu kahramanlıklarla övünerek emanete kararlılıkla sahip çıktıklarını, muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak için azimle ve inançla çalıştıklarını ifade ederek, “Milletimiz bu süreçte bağımsızlığından ödün vermedi. Öngördüğünüz büyük hedeflerin ışığında Cumhuriyetin temel değerlerini korumaya ve sürdürmeye kararlıyız. Cumhuriyete hayat veren ruh, dün olduğu gibi bugün de dimdik ayaktadır. Tarihe demokrasi destanı olarak kazınan 15 Temmuz direnişi de bu ruh ve iradenin gözler önüne serilişidir” dedi.



Cumhuriyet yürüyüşü gerçekleştirildi

Tören sonrası Polis Akademisi, İlkadım 19 Mayıs Lisesi Hava Merasim Bölüğü ile Ticaret Lisesi bandoları eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan Cumhuriyet Yürüyüşü düzenlendi. Ondokuz Mayıs Bulvarı boyunca devam eden yürüyüş, İstiklal (Çiftlik) Caddesi üzerinde bulunan Devlet Su İşleri (DSİ) 7. Bölge Müdürlüğü önünde tamamlandı.

Yürüyüşe ayrıca, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Samsun İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, ilçe belediye başkanları çok sayıda öğretmen ve öğrenci katıldı.

SAMSUN 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:28

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