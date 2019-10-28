Uyanık: Muhteşem bir pankart, özür dileyecek bir şey yok

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Uyanık: Muhteşem bir pankart, özür dileyecek bir şey yok

DHA

YILPORT Samsunspor Kulübü Başkanı İsmail Uyanık, `Bu şehrin çocukları Samsunsporludur´ pankartı ile ilgili, "Muhteşem bir pankart, özür dileyecek bir şey yok" dedi.

YILPORT Samsunspor Kulübü Başkanı İsmail Uyanık, `Bu şehrin çocukları Samsunsporludur´ pankartı ile ilgili, "Muhteşem bir pankart, özür dileyecek bir şey yok" dedi.
Nuri Asan Tesisleri´nde basın toplantısı düzenleyen Yılport Samsunspor Kulübü Başkanı İsmail Uyanık, `Bu şehrin çocukları Samsunsporludur´ pankartı nedeniyle sosyal medyada Yılport Samsunspor A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Yıldırım ile taraftarlar arasında çıkan tartışmayla ilgili değerlendirmede bulundu. TFF 2´nci Lig Beyaz Grup´ta 10'uncu hafta Sancaktepe Futbol Kulübü ile sahalarında oynadıkları maçta açılan pankart üzerinden yapılan polemiklerin bir kara mizah olduğunu belirten Başkan Uyanık,  şunları söyledi:
"Bunun ne Trabzonsporlulukla ne Trabzon´la bir alakası yok. Bu resmen bir provokasyon. Bu provokasyonu bilinçli olarak kullanan birtakım kişilere, maalesef biz de onları dikkate alıp cevap verdik. Olayı bir kaşık suda fırtına dediğimiz gayet üzücü noktalara getirmiş. Bir sürü güzel şeyler yapmaya çalışan insanlar karşılıklı olarak üzüldü. Daha sonra da `Samsun´un çocukları Samsunsporludur´ diye harika bir sloganla maça çıktık. O sloganın pankartını o olaya bağlayabilmek kendini dünyanın merkezi zanneden, o olayla bunu bağdaştıran kötü kafalı, fesat, fitne yapıp Yüksel Bey´e tweet´i atan insanlardan kaynaklanıyor. Bence olay bu kadar basit. Yüksel Bey de medeni bir insan gibi kendi tarzında kimin kim olduğunu bilmediği için sosyal medyadan herkese cevap veriyor. Samsunspor Kulübü olarak kimseden özür dileyecek bir hareket yaptığımızı düşünmüyorum. Zaten de böyle bir özür de dilemiyorum."
"KARA MİZAH OLARAK GÖRÜYORUM"
Türkiye Futbol Federasyonu´ndan izin almadan asla sahaya pankartla çıkılamayacağını hatırlatan Uyanık, "Olayın buralara kadar geleceğini bilseydim asla o pankartla da çıkmazdım. Bu pankartla çıktıktan ve bu olay olduktan 4 gün önce bu forma dağıtımında böyle bir olay yaşandığını gördüm. Onun bununla hiçbir bağlantısının olacağını düşünmüyorum. Bizim Samsunspor olarak hiçbir karşılaşmaya federasyondan izin almadan bir pankartla çıkma hakkımız yok. Dolayısıyla biz bunun iznini alıp da çıkmışız. Kimseye mesaj falan da vermedik. Ayrıca biz Trabzonlu insanlar, Trabzonsporlu yöneticiler, Trabzonspor´un sembolleşmiş futbol adamları ile İsmail Uyanık - Samsunspor ilişkisinde, onun hangi seviyede dostluklarımızın olduğunu herkes çok iyi bilir. Trabzonspor camiasından, başkanına kadar herkes çok iyi bilir. Ben bunları kara bir mizah olarak görüyorum. Güleceğim, gülemiyorum. Etkilerini gördükçe gülemiyorum" dedi.
"İRFAN BUZ İYİ BİR HOCAYDI"
Teknik direktör İrfan Buz´un başarılı olamayacağını düşündüğü için istifa ettiğini belirten Başkan İsmail Uyanık, "10´uncu haftada İrfan Buz hocamızın istifası ile birlikte 1.5 sezon doldurmadan 3´üncü hocayı göndermiş durumundayız. Hocamız berabere kaldığımız Sancaktepe maçından sonra akşam istifa etmek istediğini söyledi. Biz de kendisine sıkıntının ne olduğunu, teknik anlamda, idari anlamda bir eksik varsa bunu gidermek, hastalığı teşhis edip ne yapmamız gerektiği konusunda kendisine sorduk. Kendisi gelecek ile ilgili olarak burada başarılı olamayacağını düşündü ve umudunu kaybettiğini söyledi. Kendisine 'Biraz daha düşünüp, sabah tekrar bu konuyu konuşalım' dediğimde, sabah geldiğinde, akşam konuştuğumuzdakinden daha kararlı bir şekilde istifa etmek istediğini tekrarladı. Samsunspor Kulübü´nde bütün imkanların iyi olduğunu söyleyip, her şey için teşekkür etti. 1+2 senelik sözleşmesi vardı. Tek taraflı olarak herhangi bir tazminat istemeden bu sözleşmesini feshetti. Biz de istifasını kabul ettik. Yardımcı ekibiyle birlikte hocamız ayrıldı. İrfan hocamız iyi bir hocaydı. İyi ve dürüst bir insandı. Çok heyecanlı, olaya duygularını katarak yaşayan, duygusal zekası oldukça yüksek bir arkadaşımızdı. Kendisine bundan sonraki futbol hayatında başarılar diliyoruz. Yeni teknik direktör arayışlarımızı teknik menajerimiz Yücel Uyar, genel menajerimiz Mustafa Aztopal, scout ekibimiz ile birlikte yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

SAMSUN

28 Ekim 2019 Pazartesi

  • İMSAK 05:28
  • GÜNEŞ 06:53
  • ÖĞLE 12:24
  • İKİNDİ 15:15
  • AKŞAM 17:44
  • YATSI 19:04
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Özel kalem müdürü Büyükşehir Belediyesine atandı
YEREL HABERLER Özel kalem müdürü Büyükşehir Belediyesine atandı
Baş dönmesine dikkat Dr. Demir: "Araştırılıp tedavi edilmeli"
YEREL HABERLER Baş dönmesine dikkat Dr. Demir: "Araştırılıp tedavi ...
Milli Mücadele şehrinde Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Vali Kaymak: “Cumhuriyete hayat veren ruh, dün olduğu gibi bugün de dimdik ayaktadır”
YEREL HABERLER Milli Mücadele şehrinde Cumhuriyet Bayramı ...
Cumhurbaşkanlığından milli sporcu Ali Topaloğlu’na davet
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanlığından milli sporcu Ali Topaloğlu’na ...
Vali Kaymak'tan dolmuş şoförlerine Türk bayrağı
YEREL HABERLER Vali Kaymak'tan dolmuş şoförlerine Türk bayrağı
Mehmetçik Vakfı standı ve “Cumhuriyet ve Atatürk” temalı sergi
YEREL HABERLER Mehmetçik Vakfı standı ve “Cumhuriyet ve Atatürk” ...
Başkan Uyanık’tan 'özür' açıklaması Samsunspor Başkanı İsmail Uyanık: “Olayı, Trabzonspor düşmanlığına götüren bir zihniyet var” “Bu provakasyonu bilinçli olarak kullanan bir takım kişiler var” “Özür dileyecek bir hareket yapmadık, zaten özür de dilemiyorum”
YEREL HABERLER Başkan Uyanık’tan 'özür' açıklaması Samsunspor ...
100. yılda 1919 ünite kan bağışı
YEREL HABERLER 100. yılda 1919 ünite kan bağışı
Kapkaççı tutuklandı
YEREL HABERLER Kapkaççı tutuklandı
Şehadetinin 28. yılında dualarla anıldı
YEREL HABERLER Şehadetinin 28. yılında dualarla anıldı
Rektör Bilgiç’ten 2019 DUS birincisine tebrik
YEREL HABERLER Rektör Bilgiç’ten 2019 DUS birincisine tebrik
Bafra Atatürk Anadolu Lisesi Girit’te Girit’te Atatürk Anadolu Lisesi Rüzgarı
YEREL HABERLER Bafra Atatürk Anadolu Lisesi Girit’te Girit’te ...
Para sayan şahsın elinden bin lirayı kapkaç yöntemiyle alıp kaçtı
YEREL HABERLER Para sayan şahsın elinden bin lirayı kapkaç ...
"Havza 2. Çocuk Kitapları Günleri" başladı
YEREL HABERLER "Havza 2. Çocuk Kitapları Günleri" başladı
Kapıkayafest 2019 Fotomaraton ödül töreni
YEREL HABERLER Kapıkayafest 2019 Fotomaraton ödül töreni
Samsun'da 2. kattan düşen 5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
YEREL HABERLER Samsun'da 2. kattan düşen 5 yaşındaki çocuk ağır ...
Alaçamlı sporcuların büyük başarısı
YEREL HABERLER Alaçamlı sporcuların büyük başarısı
Samsun'da DEAŞ operasyonu: 12 gözaltı
YEREL HABERLER Samsun'da DEAŞ operasyonu: 12 gözaltı
Samsun'da DEAŞ operasyonu: 12 gözaltı
YEREL HABERLER Samsun'da DEAŞ operasyonu: 12 gözaltı
(ÖZEL) Sporcu baba-kız, aynı üniversitede okuyor
YEREL HABERLER (ÖZEL) Sporcu baba-kız, aynı üniversitede okuyor
Samsun'da kültür-sanat atölyeleri
YEREL HABERLER Samsun'da kültür-sanat atölyeleri
Sporcu baba-kız, aynı üniversitede okuyor
YEREL HABERLER Sporcu baba-kız, aynı üniversitede okuyor
Orta Karadeniz’in yöresel ürünleri büyük ilgi gördü
YEREL HABERLER Orta Karadeniz’in yöresel ürünleri büyük ilgi gördü
Atatürk Anıtı 29 Ekim’e hazır Anıt, vinç yardımıyla yıkandı
YEREL HABERLER Atatürk Anıtı 29 Ekim’e hazır Anıt, vinç yardımıyla ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X