Özel kalem müdürü Büyükşehir Belediyesine atandı

Samsun 19 Mayıs İlçe Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü İsmail Öztürk, Samsun Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı olarak atandı.

Ataması yapılan İsmail Öztürk’e 19 Mayıs Kaymakamlığı veda yemeği düzenledi. Çalışmalarından dolayı İsmail Öztürk’ü tebrik eden 19 Mayıs İlçe Kaymakamı Yavuz Güner, ”Kaymakamlığımız bünyesinde çalıştığı dönemdeki başarılı hizmetleri için kendisine teşekkür ediyorum. Yeni görev yerinde başarılarının daim olmasını temenni ediyorum” dedi.

19 Mayıs Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü İsmail Öztürk, ”4 yıldan beri 19 Mayıs Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürlüğü görevimden, 28 Ekim itibarıyla ayrılmış bulunuyorum. Görev yaptığım süre içerisinde devletimi ve milletimi her türlü menfaatin üzerinde tutarak hizmet etmeye çalıştım. Görevim süresince idari, siyasi ve sivil toplum kuruluşları ile değerli 19 Mayıslı hemşehrilerimden hep destek gördüm. Herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Yemek sonrasında Öztürk'e, Kaymakam Güner ve 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu başarılı çalışmalarından dolayı plaket takdim ettiler.

Veda yemeğine İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Serkan Kalınbacak, Emniyet Müdürü Murat Elkılıç, Milli Eğitim Müdürü Ömer Demirkol, daire amirleri ve kaymakamlık personeli katıldı.

SAMSUN 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:28

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