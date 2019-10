Samsun Valisi Osman Kaymak, “Basın bizim olmazsa olmazımız. Basın bir kamu hizmeti yapıyor. Bundan dolayı basını çok önemsiyorum" dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise, “Doğru ve şehrin geleceği için her türlü eleştirinin başımızın üstünde yeri var” ifadesini kullandı.

Samsun Valisi Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve protokol üyeleri, “Samsunhaber.com” isimli internet sitesinin yeni yerinin açılış programına katıldı. Açılış saygı ve duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Akabinde kürsü konuşmaları gerçekleşti.

İlk olarak kürsüye çıkan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun’un basını ile güçlü olmak zorunda olduğunu belirtti. Doğru ve şehrin geleceği için her türlü eleştiriyi önemsediğini ifade eden Başkan Demir, "Samsun Karadeniz'in merkezi konumundadır. Samsun'un mevcut durumuna baktığımızda pozitif ve negatif yönlerini kendi kendinize bir sorun. Neyin bedelinin ödemiş isek bugün o durumdayız. Gelecek ile ilgili de neyin bedelini ödediysek o olacağız. Bu konuda Samsun yerel basınına çok iş düşüyor. Yerel basın iletişim, araştırma, bilgi ve eleştiri hedefe yönelik katkı sağlayacak her şeye evet. Bunların dışındaki her şey yerel basının gücünü düşürür. Samsun'da bugünlerde ve gelecek noktada çok önemli bulduğum için bunu söylüyorum. Belediye olarak büyük bir gayretin içerisindeyiz. Doğru ve şehrin geleceği için her türlü eleştirinin başımızın üstünde yeri var. Samsun, basını ile güçlü olmak zorunda. Samsun her alanda güçlü olmak zorunda. Hepimizin topyekun enerji vermesi ihtiyaç var. Bugün de Samsun Büyükşehir Belediyesi açısından atılım arifesinde olduğumuz bir güne tevafuk etmiştik. Bizler katkılara ve önerilere açık olacağız. Bizler de sizler aracılığı ile şehrimize kendi alanlarıyla ilgili özellikle iletişime her zaman kapımız açıktır" diye konuştu.



“Pek çok haberi basından alıyorum”

Başkan Demir'in ardından kürsüye gelen Vali Osman Kaymak, Samsun'un bir ‘ilk adım şehri’ olduğunu vurgulayarak, "Samsun gerçekten kendine yakışanı yaptı. Milli Mücadele’nin 100. yılına örnek ve önderlik yaptı. O yönden gururluyuz ve onurluyuz. Samsun bir ilk adım şehridir. Samsun her alanda öncü ve lider olmak zorundadır. Karadeniz'in en büyük kenti olarak tarım, eğitim, sanayi, basın ve ticarette en iyisi ve güçlüsü Samsun'da olmak zorundadır. Samsun Valisi olarak böyle bir iddia ortaya koyuyorum. Bu yönüyle de Samsun basınını önemsiyoruz. Samsun basında çok güçlü. Bizler devlet yöneticileri olarak her alana ulaşmamız zor. Pek çok haberi basından alıyorum. Basını çok yakından takip ediyorum. Basına çok saygı duyuyorum. Basın bizim olmazsa olmazımız. Basın bir kamu hizmeti yapıyor. Basın toplumun ve ilin gelişmesine katkı yapıyor. Herkes işini en iyi şekilde yapacak, basın da olumlu eleştirisi ile kamu yöneticisine, sivil toplum kurumlarına(STK), siyasetçiye gönderecek ve önümüz açılacaktır. Bizler olumlu eleştiriye her zaman açığız" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından kurdele kesimi gerçekleşti. Akabinde Vali Kaymak ve beraberindeki protokol üyeleri ‘Samsunhaber.com'un yeni ofisini gezdi.

İmtiyaz sahibi Erdal Şencan’ın olduğu internet haber sitesinin Genel Yayın Yönetmenliğini Mehmet Yazıcı, Genel Koordinatörlüğünü ise Ünal Yavuz yapıyor.

Açılışa ayrıca İyi Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, Atakum Belediye Başkanı Av.Cemil Deveci, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül, MHP İl Başkanı Abdullah Karapıçak ve çok sayıda vatandaş katıldı.

