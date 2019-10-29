Havaya silahla ateş açan zanlı serbest kaldı

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Samsun’un Bafra ilçesinde tartıştığı kişilerin peşinden silahla havaya ateş eden şahıs, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Olay, Kavakpınar Mahallesi Zübeyda Hanım Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre N.Ç. (42), yaya olarak yürürken cadde üzerinde bulunan kahvehanenin önünde 2 kişiyle tartıştı. Tartıştığı şahısların arabayla olay yerinden ayrılmalarının üzere N.Ç. aracın peşinden havaya 4 el ateş ettikten sonra olay yerinden yaya olarak kaçtı. Görgü tanıkları tarafından durum polise haber bildirildi. Olay yerine gelen polis ekipleri şahsın kimliği belirledi. Kimliği belirlenen şüpheli kısa süre sonra evine girerken olayda kullandığı silahla birlikte İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Şüpheli N.Ç., Asayiş Büro Amirliğindeki ifadesinin ardından savcısının talimatıyla serbest bırakıldı.

SAMSUN 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:29

GÜNEŞ 06:55

ÖĞLE 12:23

İKİNDİ 15:14

AKŞAM 17:42

YATSI 19:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.