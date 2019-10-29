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Motosikletten düşen şahıs yaralandı

İHA

Samsun'un Bafra ilçesinde motosikletten düşen bir kişi yaralandı.

Motosikletten düşen şahıs yaralandı

Samsun’un Bafra ilçesinde motosikletten düşen bir kişi yaralandı.
Kaza, Fevzi Çakmak Mahallesi cezaevi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yaşar Şen (48) 55 JB 134 plakalı motosikletiyle Bafra’dan Dededağ Mahallesi istikametine seyir halindeyken devrildi. Olay polise ve sağlık ekiplerine haber verildi. 112 acil servis ekipleri yaralıya müdahale etmek istedi ancak şahıs hastaneye gitmek istemedi. Bir süre sonra polis ekiplerine fenalaştığını söyleyen sürücü Yaşar Şen, 112 acil servis ekipleri tarafından Bafra Devlet Hastanesine götürdü.
Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

SAMSUN

29 Ekim 2019 Salı

  • İMSAK 05:29
  • GÜNEŞ 06:55
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  • İKİNDİ 15:14
  • AKŞAM 17:42
  • YATSI 19:03
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