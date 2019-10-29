Terme'de Cumhuriyet coşkusu

Samsun'un Terme ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 96. yılı yapılan programla büyük bir coşku içinde kutlandı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 96. kuruluş yıldönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Terme’de kutlama programı düzenlendi. Terme Cumhuriyet ve 15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Meydanı'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programa Terme Kaymakamı Murat Zadeleroğlu, Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, İlçe Emniyet Müdürü Beytullah Doğan, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Eren Dede, İlçe Milli Eğitim Müdürü Özer Ersoy, meclis üyeleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Haklı gurur

Terme Kaymakamı Murat Zadeleroğlu yaptığı tören konuşmasında, "Cumhuriyetimizin 96'ncı yılını kutlamanın sevincini ve onurunu hep birlikte yaşıyoruz. Bugünün ülkemizin her köşesinde 81 vilayetimizde, 922 ilçemizde, Türk milletinin olduğu her yerde Cumhuriyetin onurunu, heyecanını ve haklı gururunu hep birlikte yaşıyoruz" dedi.

Öğrencilerin hazırladığı şiir, şarkı ve halk oyunu gösterileri ile devam eden program, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlediği Cumhuriyet konulu şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere verilen ödüllerle sona erdi.

SAMSUN 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:29

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