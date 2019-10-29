Samsun’da 29 Ekim coşkusu Yağmur dolayısıyla kutlamalar salonda yapıldı

Samsun’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı.

Samsun’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Valilik binasında bulunan Yaşayan Atatürk Salonu’nda tebrikat töreni ile başladı. Tebrikat töreni sonrasında Batıpark İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları Stadı’nda gerçekleşmesi planlanan kutlama programı yağış nedeniyle Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu’na alındı.



“Kurtuluş Mücadelesi 1919’da bu kutlu şehirde başladı”

Kutlama programında bir konuşma yapan Samsun Valisi Osman Kaymak, "Milletimiz 96 yıl önce bugün tüm olumsuz şartlara rağmen, önüne çıkan tüm engelleri azimle aşarak demokratik, laik ve sosyal hukuk devletini kurma başarısını gerçekleştirmiştir. Bağımsızlığımızı tüm dünyaya ilan eden ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasına temel hazırlayan Kurtuluş Mücadelesi 1919’da bu kutlu şehirde başladı. Mustafa Kemal Atatürk, Anadolu’da başlayan ulusal hareketi hiçbir gücün durduramayacağını, milletin istiklalini yine milletin azim ve kararlılığının kurtaracağını bu topraklardan tüm dünyaya haykırdı” dedi.

Kutlama programı halk oyunları gösterileri ile başladı. Samsun Askeri Bando ekibinin gösterileri devam eden kutlama gösterileri, öğrencilerin bayrak ve flama ile gazilerin de kortej geçişi ile son buldu.

Kutlamalara Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, Sahra Sıhhıye Okulu ve eğitim Merkezi Komutanlığı öğrencileri, Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Yüksek Okulu öğrencileri ve birçok okuldan öğrenci ile öğretmen katıldı.

SAMSUN 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:29

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