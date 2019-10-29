Samsunspor Gümüşhane yolcusu

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Samsunspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur'da karşılaşacağı Gümüşhanespor maçı için Gümüşhane'ye gitti.

Kırmızıbeyazlı kafile Nuri Asan Tesislerinden uğurlandı. 16 kişilik kadroda şu isimler yer aldı: Furkan Köse, Ahmet Altın, Nuri Terliksiz, Ercan Yazıcı, Erkam Reşmen, Gökhan Meral, Ramazan Çevik, Bünyamin Cesur Karataş, Okan Dernek, Onur Eriş, Oğuz Gürbulak, Ferhat Çulcuoğlu, Bahattin Köse, Samet Asatekin, Atabey Çiçek ve Ahmethan Köse.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur’da Gümüşhanespor ile Samsunspor 30 Ekim Çarşamba günü saat 13.00’te karşı karşıya gelecek.

SAMSUN 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:29

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