Kalp ve damar hastalarına uyarılar

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Nurtaç Özer, kalp ve damar rahatsızlığı yaşayan kişilerin önem vermesi gereken detaylara değindi.

Her yıl neredeyse 200 bini aşkın kişiye, ritim bozukluğu, kalp yetmezliği, bacakta damar tıkanması gibi birçok teşhis konulduğunu, bu teşhisi alan kişilerin büyük bir bölümünün ise ölümcül sonuca ulaştığını ifade eden Büyük Anadolu Hastaneleri Kardiyoloji Uzmanı Dr. Nurtaç Özer, “Kalp yetmezliği teşhisi konulan kişiler bağışıklık sisteminde azalma yaşamaktadırlar. Hastalar grip ve zatürre gibi ciddi enfeksiyonlara maruz kaldığında bu kişiler kalp kişilerde ölümcül sonuçlar doğabilmektedir. Bu yüzden bu hastaların mutlaka sonbahar döneminde grip ya da pnömokok aşısı olmaları gerekmektedir” dedi.



Diyet önemli

Dr. Nurtaç Özer şöyle devam etti: “Kalpdamar rahatsızlığı olan kişilerin uzman doktorlar tarafından yazılan koruyucu diyet programına uyması gerekmektedir. Çünkü bu gibi rahatsızlığı olan hastalara önerilen diyet programlarında yumurta, balık ve et gibi birçok şey vardır. Önemli olan bu besinlerde dengeyi sağlayabilmek ve bağışıklık sisteminin zayıflamasını önlemektir. Bir diğer yandan sigara ve alkol tüketen kalp ve damar hastalığı teşhisi konulmuş kişilerin, kati bir şekilde tüketimine son vermesi gerekmektedir.”



“Bilinçli ilaç tüketin”

Bilinçli ilaç tüketilmesi konusunda uyarılarda bulunan Dr. Özer, “Diğer yandan bağışıklığın düşmesiyle ortaya çıkan gribal hastalıklar gibi üst solunum yolu enfeksiyonları nedeniyle, vücuda alınan ilaçlar büyük oranda kalbe zarar verebilmektedir. Bunun nedeni bu gibi ilaçların içeriğindeki maddelerin ritim bozukluğu, kan basıncı yüksekliği gibi rahatsızlıklara sebebiyet verebilmesidir. Kalpdamar hastalığı olanlar, uzman bir hekime danışmadan bu ilaçları katiyen almamalıdır” diyerek sözlerine son verdi.

SAMSUN 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:29

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