Silahlı saldırgan yakalandı

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Samsun'da bir kişiyi silahla yaralayan şahıs polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre E.C.(20) adlı genç, arkasından konuştuğunu iddiasıyla S.U.'ya (22) pompalı tüfekle ateş açtı. Bacaklarından yaralanan şahıs 112 acil ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinden kaçan E.C., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Polisteki sorgusu tamamlanan E.C., Samsun Adliyesine sevk edildi.

SAMSUN 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:29

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