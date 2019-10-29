Polis adaylarından konser AVM'de verilen konser büyük ilgi gördü

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Samsun’da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) öğrencileri tarafından AVM'de verilen konser büyük ilgi gördü.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle Samsun Piazza Alışveriş Merkezinde(AVM) bir dizi etkinlik düzenlendi. 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu öğrencilerinden oluşan bando takımı ve Türk Halk Müziği Korosu, kahramanlık türkülerinden oluşan bir konser verdi. İlk olarak bando takımı AVM'nin önünde sahneye çıktı.

Akabinde Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal ve 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü Ogün Şahin, Cumhuriyet Bayramı’na özel açılan sergiyi gezdi.

Serginin ardından öğrencilerden oluşan Türk Halk Müziği Korosu AVM'nin giriş katında yüzlerce Samsunluya unutulmaz anlar yaşattı. Kahramanlık türkülerinden oluşan konseri cep telefonları ile kaydeden vatandaşlar zaman zaman parçalara eşlik etmeyi ihmal etmedi. Vali Kaymak da kucağına aldığı küçük bir çocukla konseri izledi.

SAMSUN 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:29

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