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Uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı

İHA

Samsun'da 5 kişi uyuşturucu sattığı tespit edilen şüpheli, uyuşturucu maddelerle yakalandı.

Samsun'da 5 kişi uyuşturucu sattığı tespit edilen şüpheli, uyuşturucu maddelerle yakalandı.
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 kullanıcı şahsa 4 paket halinde 5,51 gram sentetik uyuşturucu ve 2 paket halinde 3,05 gram esrar maddesi sattığı tespit edilen M.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. M.A.'nın evinde yapılan aramada 2 paket halinde 45 gram bonzai, 70 kapsül sentetik ecza ve 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi.
Polisteki sorgusu tamamlanan M.A. "uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi.

SAMSUN

29 Ekim 2019 Salı

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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