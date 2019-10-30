Her 'fıtık' ameliyatlık değil Tedavide amaç kasları güçlendirmek

Birçok kişinin korkulu rüyası olan ‘bel fıtığı’ doğru tedavi ile iyileştirilebiliyor.

VM Medical Park Samsun Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniğinden Dr. Öğr. Üyesi Rabia Cerrah Karanfil, bel fıtığı ve fizik tedavisi hakkında bilgiler verdi. Dr. Karanfil, “Ülkemizde en çok doğru bilinen yanlışlardan biri de ‘her fıtık ameliyatlıktır ’düşüncesidir. Her fıtık elbette ameliyatlık değildir. Ama ameliyat için olması gereken koşullar vardır. Eğer hastanın bacağında çok şiddetli tedaviye cevap vermeyen bir ağrı, idrar ya da küçük abdest ve gaita kaçırma, genital bölgede uyuşma, bacak ön ve arka kısmında kalçaya doğru dağılan uyuşma ve karıncalanma ameliyata sebep veren koşullardır. Bunun dışında bacakta ara ara oluşan uyuşmalar, yolda yürürken bacaktaki kramplar, hastanın ara ara çekmiş olduğu ağrılar ya da sadece belde ağrı olması ameliyata neden değildir” dedi.



Her bel ağrısı fıtık mıdır?

Bel fıtığı ile karıştırılan hastalıklar hakkında da bilgi veren Dr. Karanfil, “Bel fıtığı ile en çok karıştırılan hastalıklardan bir tanesi sakroiliak dediğimiz kuyruk sokumu eklemindeki kayma, piriformis sendromu dediğimiz siyatik sinirin sıkışması ya da karın içindeki en kalın kaslardan biri olan iliopsoas kasının spazmından kaynaklanan ağrılar bel fıtığıyla çok karıştırılır. Hastaya dokunup muayene esnasında bulmuş olduğumuz bulgular bazen MR görüntüsünden daha değerlidir. MR’da çok büyük bir fıtık görebilirsiniz ama hastanın şikâyeti yoktur. Ufak bir fıtık çıkar hastada çok ciddi bir güç kaybı ve ağrı vardır. Kısacası bir hastanın ameliyatlık olup olmadığı hastanın şikâyetleriyle de doğru orantılıdır” şeklinde konuştu.



Tedavide amaç kasları güçlendirmek

Dr. Öğr. Üyesi Rabia Cerrah Karanfil tedavi seçenekleri konusunda ise şu bilgileri verdi:

“Tedavide öncelikle şikâyetlerin gerçekten fıtıktan mı kaynaklandığını bilmek gerekir. Eğer fıtıktan kaynaklanmıyorsa öncelikli olarak bu sorunlara yol açan nedenleri tedavi etmek gereklidir. Kasları gevşetecek egzersiz programları, şu anda en çok bel kaslarında kullanmış olduğumuz proloterapi enjeksiyon yöntemleri, doku üstlerini uyaran nöral terapi tedavi yöntemi, bölgedeki kasları gevşeten kuru iğne tedavisi ve osteopatik tedavi yöntemleri vardır. Bunlar dışında beli koruyucu egzersizler ve bahsetmiş olduğumuz enjeksiyon tedavileri ile hastayı takip ediyoruz. Tedavide amaç kasları güçlendirerek hastalığı kontrol altına almaktır.”

SAMSUN 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:30

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