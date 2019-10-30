Çarşamba'da 7 ayda 230 km yol çalışması

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan ilçede devam eden ve tamamlanan yol çalışmalarını inceledi. Başkan Doğan, “İlçemizdeki yolların bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyoruz” dedi.

İstiklal, Umut, Çay, Kirazbucağı, Bafracalı, Karamustafalı Mahallelerinde sathi kaplama asfalt yol çalışması, Gülören Mahallesi’nde ise beton yol çalışması tamamlandı. Çarşamba Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü yol çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “İlçemiz genelinde yaptığımız incelemeler sonucunda 7 ay gibi kısa bir sürede 230 km stabilize yol bakım çalışması yapıldı ve muhtelif alanların parke bakım onarım çalışmaları tamamlandı. 125 mahallemizde yeni açılan yollar ve mevcutta olan yollarımızın bakımı için 102 bin ton stabilize kırma malzemesi kullanıldı. 8 bin m yol genişletme çalışmaları yapıldı ve yapılacak yerlerimiz var. Hemşehrilerimizden gelen talep ve önerileri dikkate alarak belli bir plan dahilinde çözüme kavuşturuyoruz. Hemşehrilerimizi mağdur etmemek için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Büyük ve geniş bir ilçeye sahibiz. Oluşturulan program çerçevesinde, mahallelerimizde devam eden çalışmalarımızın tamamlanmasıyla yol ihtiyacı olan bölgelerde de yeni yollar açacağız” diye konuştu.

SAMSUN 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:30

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