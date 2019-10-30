19 Mayıs'a yeni devlet hastanesi Topaloğlu: "Yeni hastane 2020 yılında açılacak"

Samsun'un 19 Mayıs ilçesine yapılacak olan yeni devlet hastanesinin temeli atıldı.

Samsun 19 Mayıs ilçesine yapılacak olan 40 yatak kapasiteli yeni devlet hastanesinin temeli törenle atıldı. Temel atma töreni öncesinde ilk olarak kurban kesildi. İnşaat alanında incelemede bulunan 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, yeni hastanenin 2020 yılında açılacağını söyledi. Temel atma töreninde açıklama yapan Başkan Topaloğlu, "Kurbanımızı kestik ve hastane temelimiz bugün itibarıyla atıldı. İnşallah kazasız belasız bir şekilde inşaatı tamamlanır ve önümüzdeki yılın üçüncü çeyreğinde kıymetli 19 Mayıslı hemşehrilerimizin hizmetine açarız’’ dedi.



Güçlü alt yapı ve teknolojik imkanlar

2020 yılında açılacak olan 19 Mayıs Devlet Hastanesi toplamda 40 yatak kapasiteli olacak. Modern mimari yapıya sahip olacak olan hastane, güçlü alt yapı ve teknolojik imkânlarla donatılacak. Yaklaşık 8 bin metre kare alan üzerine inşa edilecek olan hastanede diyaliz ünitesinden, ağız ve diş sağlığına yönelik farklı alanlarda hizmet verilecek. Ameliyathane ve yoğun bakımında yer aldığı hastanede sosyal donatı alanları ile birlikte geniş otopark alanı da inşa edilecek.

SAMSUN 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:30

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