Gümüşhanespor - Yılport Samsunspor: 0 - 3 (Ziraat Türkiye Kupası)

Bugün ne oldu?

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-STAT: Gümüşhane Yenişehir

HAKEMLER: Semih Kurt, Gürcan Dönmez, Ramazan Ufuk Avdaş

GÜMÜŞHANESPOR: Ogün, Fırat (Dk. 72 Burak), Recep (Dk. 59 Mert), Hasan, Denizhan (Dk. 73 Batuhan), Raif, Burak Sarı, Tuğay, Muharrem, Furkan Mızrak, İlke.

YILPORT SAMSUNSPOR: Furkan Köse, Samet Asatekin, Ercan (Dk. 88 Erkam Reşmen), Nuri, Gökhan Meral, Ferhat, Bünyamin (Dk. 45 Oğuz Gürbulak), Okan Dernek, Bahattin (Dk. 82 Atabey), Onur, Ahmethan.

GOLLER: Dk. 51, Dk. 90+2 Ahmethan, Dk. 66 Onur Eriş (Yılport Samsunspor)Yılport Samsunspor, Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü tur maçında deplasmanda karşılaştığı Gümüşhanespor´u 3-0 yenerek bir üst tura çıktı.

4´üncü dakikada Bahattin´in pasıyla buluşan Ahmethan´ın ceza sahası çaprazından kaleye çektiği şut az farkla üstten auta çıktı.

7´nci dakikada Gümüşhanespor defansının arkasına atılan topta Ahmethan kalecinin üzerinden Onur´a yaptığı ortada Onur´un vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.

9´uncu dakikada Samet Asatekin´in ceza sahasına yaptığı ortada topa iyi yükselen Bahattin´in kafa vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.

49´uncu dakikada ani gelişen Gümüşhanespor atağında Tuğay´ın ceza sahası çaprazından kaleye çektiği şutu Furkan topu kornere çeldi.

51´inci dakikada Oğuz´un ara pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Ahmethan´ın aşırtma şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

55´inci dakikada Bahattin´in kullandığı serbest vuruşta top kaleci Ogün´de kaldı.

57´nci dakikada Muharrem´in kullandığı serbest vuruşta topun gelişine vuran Fırat´ın şutunda kaleci Furkan topun sahibi oldu.

66´ncı dakikada kaleci Furkan Köse´nin uzun degajında topla buluşan Onur Eriş´in vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-2.

90+2´nci dakikada Atabey´in pasıyla buluşan Ahmethan´ın şutunda top ağlarla buluştu. 0-3.



SAMSUN 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:30

GÜNEŞ 06:56

ÖĞLE 12:23

İKİNDİ 15:13

AKŞAM 17:41

YATSI 19:02

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