Yaşlı adam yolda ölü bulundu

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Samsun'da yolda yürürken yüzüstü düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinin Ordu Mahallesi'nde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Şimşek (76), yolda yürürken yüzüstü yere düşerek olay yerinde hayatını kaybetti. Yüzünde kırıklar oluştuğu öğrenilen Mehmet Şimşek'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaşlı adamın ölümü şüpheli bulundu ve kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

SAMSUN 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:30

GÜNEŞ 06:56

ÖĞLE 12:23

İKİNDİ 15:13

AKŞAM 17:41

YATSI 19:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.