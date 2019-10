Murzioğlu: “İş camiası olarak vatanperverliğimizi üreterek göstereceğiz”

Ölen babasının telefonuna her gün mesaj attı

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, iş camiası olarak vatanperverliklerini ‘üreterek’ göstereceklerini söyledi.

TSO Ekim ayı Olağan Meclis Toplantısı Davut Altan Meclis Toplantı Salonunda yapıldı. Mecliste ilk olarak gündem maddeleri kabul edilirken ardından gündem dışı söz alan üyeler dinlendi. 2 toplantı arasında izahat vermek için kürsüye gelen TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, önemli açıklamalarda bulundu.



“İş camiası olarak vatanperverliğimizi üreterek göstereceğiz”

Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayarak sözlerine başlayan Başkan Salih Zeki Murzioğlu, “Hepinizin bildiği üzere Türkiye, 9 Ekim 2019’da Suriye sınırı üzerinde ‘Barış Pınarı’ adı verilen sınır ötesi harekât başlattı. Bu haklı girişime destek olmak üzere Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği önderliğinde eş zamanlı olarak iş dünyası ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile birlikte ortak basın açıklaması gerçekleştirdik. Camia olarak dualarımızla ve bütün gönlümüzle devletimizin ve kahraman askerlerimizin her daim yanındayız. Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz, mekânları cennet olsun. Yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyoruz. Bizler vatanın her bir ferdi olarak, Türkiye’nin geleceği için daha çok çalışacak, daha çok üreteceğiz. İş camiası olarak vatanperverliğimizi üreterek göstereceğiz. Bu bizim en asli görevimizdir” dedi.



Üniversite TSO iş birliği

Konuşmasında üniversite ile yapılan protokole de değinen Salih Zeki Murzioğlu, “Ondokuz Mayıs Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ebül Muhsin Doğan, odamızı ziyaret etti. Fakülteyle oda olarak bir protokol imzaladık. Protokolün amacı, İktisadi İdari Bilimlerde öğrenim gören öğrencilerin bilgilerinin teori ile sınırlı kalmaması, kendi uygulama alanlarına paralel olarak iş yerlerinde uygulamalı eğitim görmeleri. İş dünyası olarak, işi bilerek mezun olan her bir gencimiz, çalışan adayı olarak bizler için de oldukça kıymetli olacak” diye konuştu.



“Facebook İstasyon Bölgesel Topluluk Merkezini Samsun’a kazandıracağız”

Bilgi paylaşımının ve iş birliğinin artması için çalışmalar yaptıklarını ifade eden Murzioğlu, konuşmasının devamında şunları söyledi:

“Farklı topluluklar, işletmeler, STK’lar ve gazeteciler için ortak bir çalışma ve bilgi paylaşımı alanı olma hedefiyle Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Habitat Derneği işbirliğiyle İstanbul’da Facebook İstasyon açıldı. Bu organizasyon Türk toplumunun ve ekonomisinin gelişimini destekleyerek bilgi paylaşımının ve iş birliğinin artırılmasını sağlamak amacı ile hayata geçirildi. Bir ilk adım şehri olan Samsun’da oda olarak bizde pek çok kez ilki gerçekleştirdik. Facebook bu oluşumu bölgelerde gerçekleştirmek hususunda niyet gösterdi. Biz de önümüzdeki günlerde Facebook İstasyon Bölgesel Topluluk Merkezini Samsun’a kazandıracağız. Bu bağlamda Habitat Derneği ve Facebook ile protokolümüzü imzaladık. Camiamıza şimdiden hayırlı olsun.”

Toplantının sonraki kısmı basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

