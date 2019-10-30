Murzioğlu: “İş camiası olarak vatanperverliğimizi üreterek göstereceğiz”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Murzioğlu: “İş camiası olarak vatanperverliğimizi üreterek göstereceğiz”

İHA

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, iş camiası olarak vatanperverliklerini 'üreterek' göstereceklerini söyledi.

Murzioğlu: “İş camiası olarak vatanperverliğimizi üreterek göstereceğiz”

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, iş camiası olarak vatanperverliklerini ‘üreterek’ göstereceklerini söyledi.
TSO Ekim ayı Olağan Meclis Toplantısı Davut Altan Meclis Toplantı Salonunda yapıldı. Mecliste ilk olarak gündem maddeleri kabul edilirken ardından gündem dışı söz alan üyeler dinlendi. 2 toplantı arasında izahat vermek için kürsüye gelen TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, önemli açıklamalarda bulundu.

“İş camiası olarak vatanperverliğimizi üreterek göstereceğiz”
Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayarak sözlerine başlayan Başkan Salih Zeki Murzioğlu, “Hepinizin bildiği üzere Türkiye, 9 Ekim 2019’da Suriye sınırı üzerinde ‘Barış Pınarı’ adı verilen sınır ötesi harekât başlattı. Bu haklı girişime destek olmak üzere Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği önderliğinde eş zamanlı olarak iş dünyası ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile birlikte ortak basın açıklaması gerçekleştirdik. Camia olarak dualarımızla ve bütün gönlümüzle devletimizin ve kahraman askerlerimizin her daim yanındayız. Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz, mekânları cennet olsun. Yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyoruz. Bizler vatanın her bir ferdi olarak, Türkiye’nin geleceği için daha çok çalışacak, daha çok üreteceğiz. İş camiası olarak vatanperverliğimizi üreterek göstereceğiz. Bu bizim en asli görevimizdir” dedi.

Üniversite TSO iş birliği
Konuşmasında üniversite ile yapılan protokole de değinen Salih Zeki Murzioğlu, “Ondokuz Mayıs Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ebül Muhsin Doğan, odamızı ziyaret etti. Fakülteyle oda olarak bir protokol imzaladık. Protokolün amacı, İktisadi İdari Bilimlerde öğrenim gören öğrencilerin bilgilerinin teori ile sınırlı kalmaması, kendi uygulama alanlarına paralel olarak iş yerlerinde uygulamalı eğitim görmeleri. İş dünyası olarak, işi bilerek mezun olan her bir gencimiz, çalışan adayı olarak bizler için de oldukça kıymetli olacak” diye konuştu.

“Facebook İstasyon Bölgesel Topluluk Merkezini Samsun’a kazandıracağız”
Bilgi paylaşımının ve iş birliğinin artması için çalışmalar yaptıklarını ifade eden Murzioğlu, konuşmasının devamında şunları söyledi:
“Farklı topluluklar, işletmeler, STK’lar ve gazeteciler için ortak bir çalışma ve bilgi paylaşımı alanı olma hedefiyle Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Habitat Derneği işbirliğiyle İstanbul’da Facebook İstasyon açıldı. Bu organizasyon Türk toplumunun ve ekonomisinin gelişimini destekleyerek bilgi paylaşımının ve iş birliğinin artırılmasını sağlamak amacı ile hayata geçirildi. Bir ilk adım şehri olan Samsun’da oda olarak bizde pek çok kez ilki gerçekleştirdik. Facebook bu oluşumu bölgelerde gerçekleştirmek hususunda niyet gösterdi. Biz de önümüzdeki günlerde Facebook İstasyon Bölgesel Topluluk Merkezini Samsun’a kazandıracağız. Bu bağlamda Habitat Derneği ve Facebook ile protokolümüzü imzaladık. Camiamıza şimdiden hayırlı olsun.”
Toplantının sonraki kısmı basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

SAMSUN

30 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:30
  • GÜNEŞ 06:56
  • ÖĞLE 12:23
  • İKİNDİ 15:13
  • AKŞAM 17:41
  • YATSI 19:02
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İlkadım Belediyesi sporcu ordusu ile yeni sezona hazır
YEREL HABERLER İlkadım Belediyesi sporcu ordusu ile yeni sezona ...
Sarımsağın kolesterol ve glikoza etkisi
YEREL HABERLER Sarımsağın kolesterol ve glikoza etkisi
Yaşlı adam yolda ölü bulundu
YEREL HABERLER Yaşlı adam yolda ölü bulundu
Kaptanağa’ya yeni çehre Kaptanağa Caddesi baştan aşağı yenilendi Demirtaş: “İlkadım’da modern yaşamı paylaşıyoruz”
YEREL HABERLER Kaptanağa’ya yeni çehre Kaptanağa Caddesi baştan ...
Balıkçı teknesiyle kaçarken denizde yakalanan zanlı cezaevine gönderildi
YEREL HABERLER Balıkçı teknesiyle kaçarken denizde yakalanan zanlı ...
Gümüşhanespor - Yılport Samsunspor: 0 - 3 (Ziraat Türkiye Kupası)
YEREL HABERLER Gümüşhanespor - Yılport Samsunspor: 0 - 3 (Ziraat ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret eden öğrenciler Vali Kaymak’ın makamında
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret eden öğrenciler Vali ...
AK Parti Gençlik Kolları Karadeniz Bölge İstişare Toplantısı Büyükgümüş: “Bu toprakların değerlerini ve inancını savunanlar galip gelmekte”
YEREL HABERLER AK Parti Gençlik Kolları Karadeniz Bölge İstişare ...
Hırsızlık yaptığı iddia edilen genç yakalandı
YEREL HABERLER Hırsızlık yaptığı iddia edilen genç yakalandı
Okul reddi okul fobisine dönüşebilir
YEREL HABERLER Okul reddi okul fobisine dönüşebilir
Balıkçı teknesiyle kaçmaya çalışan firari, denizde yakalandı
YEREL HABERLER Balıkçı teknesiyle kaçmaya çalışan firari, denizde ...
Hapis cezası bulunan zanlı, balıkçı teknesiyle kaçarken denizde yakalandı
YEREL HABERLER Hapis cezası bulunan zanlı, balıkçı teknesiyle ...
19 Mayıs'a yeni devlet hastanesi Topaloğlu: "Yeni hastane 2020 yılında açılacak"
YEREL HABERLER 19 Mayıs'a yeni devlet hastanesi Topaloğlu: "Yeni ...
Çarşamba'da 7 ayda 230 km yol çalışması
YEREL HABERLER Çarşamba'da 7 ayda 230 km yol çalışması
Her 'fıtık' ameliyatlık değil Tedavide amaç kasları güçlendirmek
YEREL HABERLER Her 'fıtık' ameliyatlık değil Tedavide amaç kasları ...
Önüne çıkan patpata çarpmamak için ırmağa uçtu: 1 ölü
YEREL HABERLER Önüne çıkan patpata çarpmamak için ırmağa uçtu: 1 ölü
İlkadım Belediyesinden 'Cumhuriyet Konseri'
YEREL HABERLER İlkadım Belediyesinden 'Cumhuriyet Konseri'
69 yıllık bir bakkal serüveni 69 yıllık bakkal Nafiz Özdikici: “Büyük marketler karşısında bakkal kültürünü yaşatmak istiyorum”
YEREL HABERLER 69 yıllık bir bakkal serüveni 69 yıllık bakkal Nafiz ...
Davullu-zurnalı Cumhuriyet kutlaması
YEREL HABERLER Davullu-zurnalı Cumhuriyet kutlaması
Samsun’da fener alayı yürüyüşü
YEREL HABERLER Samsun’da fener alayı yürüyüşü
Banyoda düşen emekli öğretmen hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Banyoda düşen emekli öğretmen hayatını kaybetti
Samsun'da minibüs otomobile çarptı: 5 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da minibüs otomobile çarptı: 5 yaralı
Pompalı tüfekle yaralamaya adli kontrol
YEREL HABERLER Pompalı tüfekle yaralamaya adli kontrol
Uyuşturucu ticaretine adli kontrol
YEREL HABERLER Uyuşturucu ticaretine adli kontrol

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X