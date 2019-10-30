Babalık davası için mezar açıldı

Samsun'un Bafra ilçesinde 24 yıl önce ölen kişinin babası olduğunu iddia eden kadının başvurusu üzerine, DNA tespiti için mahkeme kararıyla mezar açıldı.

Alınan bilgiye göre, Nuray G., 24 yıl önce 1995 yılında Dededağ Mahallesi'nde 66 yaşında ölen Mahmut Demir’in babası olduğunu iddia ederek, mahkemeye başvurdu. Bunun üzerine Dededağ Mahallesi mezarlığında bulunan Mahmut Demir’in mezarı, mahkeme kararıyla bugün açıldı. DNA testi için Adli Tıp Kurumuna gönderilmek üzere kemik örnekleri alındıktan sonra, mezar tekrar kapatıldı.

SAMSUN 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:30

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