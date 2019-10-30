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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Gayretli: “Üyelerimiz kadrolarından alınarak daha alt kadrolara atanmakta”

İHA

BemBirSen Samsun Şube Başkanı Savaş Gayretli, yaptığı basın açıklamasında, "Üyelerimiz kadrolarından alınarak daha alt kadrolara atanmakta” dedi.

Başkan Gayretli, MemurSen Samsun İl Temsilciliğinde düzenlediği basın toplantısında BemBirSen üyelerine karşı ayrımcılık, baskı ve yıldırma politikalarının uygulandığını iddia ederek, “31 Mart yerel seçimlerinin ardından, üyelerimiz İlkadım, Atakum, Alaçam ve diğer belediyelerde ayrımcılık, baskı ve yıldırma politikalarının kurbanı olmaktadır. Üyelerimiz kadrolarından alınarak, 657 sayılı Kanun'un 76. maddesine aykırı şekilde daha alt kadrolara atanmakta, 6 aylık süreçte her ay yeni bir görevlendirme ile karşılaşmaktadır” açıklamasında bulundu.

“Üyelerimize yer tahsisi bile yapılmadı”
Üyelerine hukuka aykırı şekilde görev verildiğini ileri süren Gayretli, “Üyelerimize bu görevlendirmelere rağmen bir yer tahsisi dahi yapılmamış, hukuka aykırı şekilde verilen görevleri dahi yapmalarına imkân tanınmamıştır. Yapılan görevlendirmeler bu haliyle mobbingin ana unsurlarını oluşturmaktadır. Söz konusu belediyelerin üyelerimiz üzerindeki politikaları, baskı, yıldırma ve sindirme amacı gütmekte, üyelerimizden boşalan koltuklara kendi kadrolarını getirme amacı taşımaktadır. Bu baskı ve yıldırma çabaları başta Anayasa, uluslararası sözleşmelere, kanunlara ve yönetmeliklere tamamen aykırı olduğu gibi kamu vicdanını da yaralamaktadır. Ancak takip ettiğimiz davalarla ve mahkeme kararlarıyla üyelerimiz hak ettikleri kadrolarına ve çalışma şartlarına geri dönecek, huzurlu bir çalışma ortamına kavuşacaktır. Belediyeler her ne kadar mahkeme kararlarını tanımıyoruz dese de Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir ve kimse yargı kararlarından kaçınma ayrıcalığına sahip değildir” ifadelerini kullandı.

SAMSUN

30 Ekim 2019 Çarşamba

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