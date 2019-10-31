Yurt dışında çalışacaklardı, dolandırıldılar Bir ilçeden 110 kişi iş vaadiyle dolandırıldı Banka bilgilerini aldıkları vatandaşların ek hesaplarından para çektiler Dolandırılan işçiler hem bankadan hem de inşaat şirketinden şikayetçi

Samsun’un Asarcık ilçesinde 110 inşaat işçisi, yurt dışında çalışma umuduyla başvurdukları Ukrayna’daki bir şirket tarafından dolandırıldı. Adam başı 2 bin TL zarar uğrayan işçiler, hem bankadan hem de kendilerini dolandıran inşaat şirketinden şikayetçi oldular.

Olay, Asarcık’ta inşaat işçilerinin yurt dışında çalışmak istemesiyle başladı. İddiaya göre, bir aracı tarafından ulaştıkları Ukrayna’nın Kiev şehrindeki inşaat şirketi, 110 kişilik inşaatçıya ihtiyacı olduğunu söyledi. Asarcık ilçesinden 110 kişi inşaatta çalışmak için yurt dışındaki şirkette kimlik bilgilerini ve pasaport bilgilerini gönderdi. Şirket, bilgilerini aldıkları kişilerden aynı bankadan hesap açmasını istedi. Hesabı açan işçilerden daha sonrasında cep telefonuna gelen onay kodunu talep etti. Hesaba para yatırılacağını ve saha sonrasında bu paralar ile uçak bileti alınacağını söyleyen şirket yetkilileri, İstanbul’daki ATM’lerden işçilerin ek hesabından 2 bin TL çekti. Daha sonra bankanın kendilerini aramasıyla dolandırıldıklarını öğrenen işçiler, kendilerini dolandıran şebekeden ve 2 bin TL'lik ek hesap açan bankadan şikayetçi oldular.



“Bizleri ek hesaptan 2’şer bir TL borçlandırmışlar”

Sadece Asarcık ilçesinde 110 kişinin bu şekilde mağdur olduğunu, Türkiye’nin birçok ilinde aynı taktik kullanılarak binlerce kişinin dolandırıldığını iddia eden 52 yaşındaki İbrahim Karaköse, “Ukrayna’daki bir inşaat firmasına 110 kişinin evraklarını verdik. Daha sonra bizden bir bankada hesap açmamızı istediler. Bu bankanın yetkilileriyle görüşme yaptık. Firmanın bizden banka kartının şifrelerini istediğini söyledik. Bu şifreleri verirsek başımıza sıkıntı gelir mi diye sorduk. Bu kartlarla kimse işlem yapamaz dediler. Biz de bundan sonra şifrelerimizi şirkete verdik. Bizleri ek hesaptan ikişer bin TL borçlandırmışlar. Asarcık’tan 110 kişi bu şirkete evraklarını yollamışlardı. Kartal, Gebze, İzmir ve Samsun Cumhuriyet Savcılığına şikayet dilekçelerimizi verdik. 25 gündür bir sonuç alamadık. Bizler inşaatçıyız. Yurt dışında çalışmak istemiştik. Birkaç gün sonra olayı çözünce, çeteye düştüğümüzü anlayınca bütün arkadaşlarımızı arayarak, uyardık. Birçok arkadaşımız şu anda bankaya borçlandırıldı. Banka da şu anda bizden paraları istiyor. Bizler çeteden ayrı bankadan ayrı davacıyız. Biz mağdur olan bu 110 kişinin maddi manevi bütün haklarından faydalanmak istiyoruz” dedi.



“Uçak bileti alçağız dediler, biz de inandık”

Uçak bileti alacakları için hesap bilgilerini verdiklerini ifade eden 35 yaşındaki Selahattin Emeç, “Hesaplarımızdan ikişer bin TL paramızı çektiler. Bunu bankanın açtığı ek hesabımızdan yaptılar. Yurt dışında çalışmak istiyorduk. Hesaplarımızdan para çekildiğini 2 gün sonra banka aracılığıyla öğrendik. Hesabımızda para yoktu. Boş kart istediler. Şifrelerimizi istediler. Uçak biletleri için para yatıracaklarını söylemişlerdi. Buna inandık. Cep telefonuna gelen onay kodunu istediler. Firma size para yatıracak biz de o parayı çekip size uçak bileti alacağız dediler. Buna inanarak onay kodunu verdik. Ertesi gün bankadan aradılar ve borçlu olduğumuzu söylediler” diye konuştu.



“Hesapta para görünce şirket yatırdı zannettik”

Hesaptaki 2 bin TL’lik ek hesabı şirketin yatırdığını zannettiklerini iddia eden 31 yaşındaki Soner Bengi, “Para İstanbul’dan bir ATM’den çekilmiş. 2 bin TL çekmişler. ATM'ye para sıkıştırıyorlar. Para sıkıştırınca ATM hata veriyor. Bizim de kimlik bilgilerimiz ellerinde olduğu için bizim adımıza bankayı arıyorlar. Mağdur olduklarını söyleyip, 2 bin TL talep ediyorlar. Esnek hesabımız olmamasına rağmen bize 2 bin TL para yatırılıyor. Biz de paraları hesapta görünce şirket yatırdı zannettik. Halbuki bankanın açtığı ek hesapmış. Şimdi o parayı bizden geri istiyorlar. Çeteden ve bankadan davacıyız” şeklinde konuştu.



“Kimlik ve pasaport bilgilerimiz bu kişilerin elinde bulunuyor”

Sadece Asarcık’tan 110 kişinin kimlik bilgisinin bu kişilerin elinde olduğunu belirten 42 yaşındaki Sezgin Vural ise şunları söyledi:

“Ben de diğer arkadaşlar gibi firmaya pasaportlarımızı ve diğer kimlik bilgilerimizi göndermiştik. Şu anda bütün kimlik bilgilerimiz bu şahısların ellerinde bulunuyor. Herhangi bir işlem yaparlar diye korkuyoruz. Bankalarla sıkıntım olduğu için benden para çekememişler. Kimlik bilgilerimle değişik işlemler yapabilirler diye çekiniyoruz.”

Dolandırıldıklarını iddia eden işçiler hem bankadan hem de Ukrayna menşeli şirketten şikayetçi olduklarını belirterek, yetkililerden yardım istediler.

SAMSUN 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:31

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