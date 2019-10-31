Bir günde 8 organ nakli 10 ayda 117 organ nakli yapan OMÜ Tıp Fakültesi kendi rekorunu kırdı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bir günde 8 organ nakli 10 ayda 117 organ nakli yapan OMÜ Tıp Fakültesi kendi rekorunu kırdı

İHA

Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Tıp Fakültesi 2019'un ilk 10 ayında 117 organ nakli yaptı. Tıp Fakültesi kendi rekorunu da kırarak bir günde 8 organ nakli gerçekleştirdi.

Bir günde 8 organ nakli 10 ayda 117 organ nakli yapan OMÜ Tıp Fakültesi kendi rekorunu kırdı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Tıp Fakültesi 2019'un ilk 10 ayında 117 organ nakli yaptı. Tıp Fakültesi kendi rekorunu da kırarak bir günde 8 organ nakli gerçekleştirdi.
OMÜ Tıp Fakültesi 2019'un ilk 10 ayında 31'i kadavradan, 14'ü canlı olmak üzere 45 böbrek, 21 kadavradan karaciğer, 36 kornea, çocuk kemik iliği 12 ve 3 erişkin kemik iliği nakli olmak üzere toplamda 117 organ nakli yaptı. 32 beyin ölümü gerçekleşen hastadan 13'ü bağış oldu. 22 Ekim 2019 tarihinde ise OMÜ Tıp Fakültesi bir gün içerisinde 8 organ nakli gerçekleştirerek kendi rekorunu kırdı.
OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ünsal Özgen, İl Sağlık Müdürlüğü Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi Sorumlusu Dr. Mehmet Kazak ve hekimler ile Tıp Fakültesi Mavi Salonda bir araya geldi. Toplantıda açıklamalarda bulunan Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, 22 Ekim'de bir gün içinde 8 organ nakli yaptıklarını, 2019'un ilk 10 ayında ise 117 organ nakli yaparak insanları tekrar hayata bağladıklarını söyledi.
Doktorların çok zahmetli ve yorucu bir işi ekip ruhu ve büyük fedakarlıklarla yerine getirdiklerini vurgulayan Bilgiç, "Nice insanlar hayata yeniden geldim duygusunu yaşıyor. Bu zorluğun herhangi bir şekilde karşılığı yok. Hastalar teşekkür ve dua ediyorlar. Bunun maddi bir karşılığını belirlememiz mümkün değil. Bu emeği ortaya koyan, bu emeği sarf eden her bir arkadaşımızın böyle bir beklentisi olmadığında o dualar ve teşekkürler onlar için en makbul olanı diye düşünüyorum. Siz doktorlar iyi ki varsınız iyi ki böyle güzel işler başarıyorsunuz. Kendisini artık ümitsiz olarak gören ve hayata veda etme zamanının geldiğini düşünen bir çok hastamız, sizlerin varlığı sayesinde geleceğe dair ümitlerini taşıyorlar. Varlığınız bu ümidin temel dayanağıdır. Bağış konusunda insanları ikna etmek kolay değil. İkna etmek kolay bir şey değil. Sizler nasıl çare üretiyorsunuz, bizim içinde çaresizlik diye bir şey yok. Her şeyin bir yolu vardır. Birbirimize sırt sırta verip birbirimizi tamamlayacağız" dedi.

"Organ bulunamadığı için günde 10 kişi ölüyor"
Nakil süreci hakkında bilgi veren Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi Sorumlusu Dr. Mehmet Kazak, "Organ bulunamadığı için günde 10 kişi ölüyor. Burada yapılan nakiller ile bir sürü insanımız hayata tutunma şansı elde ediyor. Bu bir ekip çalışmasıdır. Ekibin her biri bu işin parçası ve her birinin yaptıkları bu işten gurur duyduğuna eminim. Doku laboratuvarımız 724 çalışıyor. Ekibin bir tanesi, işlerin bir tanesi bile aksasa bu iş yürümüyor. Aynı gün içinde 8 nakil büyük bir organizasyon istiyor. Bu organların çıkarılması ve takılması var. Gerçekten Tıp Fakültesi Hastanemiz ile ne kadar gurur duysak azdır. Organ naklinde il ve bölge olarak çok iyi yere geldik" şeklinde konuştu.

"Bir günde 8 organ nakli"
Böbrek Nakli Cerrahı ve Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Yarkın Kamil Yakupoğlu, 22 Ekim'de gerçekleşen 8 organ nakli ile ilgili açıklamalarda bulundu. Aynı gün içerisinde hem Samsun'dan hem Rize'den organ bağışlarının gerçekleştiğini ifade eden Yakupoğlu, "Samsun'da olan donörden 2 böbrek merkezimize geldi ve onu aynı gün içerisinde burada bekleyen hastalarımıza naklettik. Bu süreç içerisinde başka ekipler Rize'deki donörden organları çıkardılar. Bizlere yolladılar. Organ gelir gelmez burada bekleyen başka bir hastamıza aynı gün içerisinde 3'üncü böbreği de naklettik. Hastalarımızın hepsinin genel durumu iyi. En kısa süre içerisinde normal yaşantılarına geri dönecekler. Yoğun bakımlar bizim için çok önemli. Eğer yoğun bakımdaki arkadaşlarımız gerekli özen göstermezler ise donör olabilecek birçok ölüm vak'asını atlayabiliyoruz. Dolayısıyla burada beyin ölümü tespit edilmesinde onlara çok büyük görevler düşüyor. Yoğun bakım çalışanlar bu organ naklinin temel unsurlarını oluşturuyorlar. Onların gözlemleri ve tespitleri insanlar ve bizler için çok önemlidir" ifadelerini kullandı.
Ondokuz Mayıs Üniversitesinin her açıdan güçlü olduğunun altını çizen Başhekim Prof. Dr. Ünsal Özgen ise şunları söyledi:
"Her şeye rağmen gönüllümüz çok. Güçlü olmamız gerekiyor. Güçten bahsettiğimiz hem akademik güç hem ekonomik güçtür. Kurumumuzda ikisi de fazlası ile mevcuttur. Yeter ki gönül ve gücü muhafaza edelim. Ben bu süreçte emeği geçen tüm doktorlarımıza teşekkür ederim."
Doktorlara tek tek teşekkür eden Rektör Bilgiç, onlarla hatıra fotoğrafı çektirerek birlik ve beraberlik mesajı verdi.

SAMSUN

31 Ekim 2019 Perşembe

  • İMSAK 05:31
  • GÜNEŞ 06:57
  • ÖĞLE 12:23
  • İKİNDİ 15:12
  • AKŞAM 17:40
  • YATSI 19:01
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Felç geçiren kadın, yeniden ayağa kalktı
YEREL HABERLER Felç geçiren kadın, yeniden ayağa kalktı
Samsun'da sağanak yağış 5 evi kullanılamaz hale getirdi Gece başlayan sağanak, vatandaşları uykusunda yakaladı
YEREL HABERLER Samsun'da sağanak yağış 5 evi kullanılamaz hale ...
OKA’nın kurumsal web sitesi yenilendi
YEREL HABERLER OKA’nın kurumsal web sitesi yenilendi
Yurt dışında çalışacaklardı, dolandırıldılar Bir ilçeden 110 kişi iş vaadiyle dolandırıldı Banka bilgilerini aldıkları vatandaşların ek hesaplarından para çektiler Dolandırılan işçiler hem bankadan hem de inşaat şirketinden şikayetçi
YEREL HABERLER Yurt dışında çalışacaklardı, dolandırıldılar Bir ...
Gayretli: “Üyelerimiz kadrolarından alınarak daha alt kadrolara atanmakta”
YEREL HABERLER Gayretli: “Üyelerimiz kadrolarından alınarak daha alt ...
Bafra’da trafik kazası: 7 yaralı
YEREL HABERLER Bafra’da trafik kazası: 7 yaralı
Babalık davası için mezar açıldı
YEREL HABERLER Babalık davası için mezar açıldı
Murzioğlu: “İş camiası olarak vatanperverliğimizi üreterek göstereceğiz”
YEREL HABERLER Murzioğlu: “İş camiası olarak vatanperverliğimizi ...
İlkadım Belediyesi sporcu ordusu ile yeni sezona hazır
YEREL HABERLER İlkadım Belediyesi sporcu ordusu ile yeni sezona ...
Sarımsağın kolesterol ve glikoza etkisi
YEREL HABERLER Sarımsağın kolesterol ve glikoza etkisi
Yaşlı adam yolda ölü bulundu
YEREL HABERLER Yaşlı adam yolda ölü bulundu
Kaptanağa’ya yeni çehre Kaptanağa Caddesi baştan aşağı yenilendi Demirtaş: “İlkadım’da modern yaşamı paylaşıyoruz”
YEREL HABERLER Kaptanağa’ya yeni çehre Kaptanağa Caddesi baştan ...
Balıkçı teknesiyle kaçarken denizde yakalanan zanlı cezaevine gönderildi
YEREL HABERLER Balıkçı teknesiyle kaçarken denizde yakalanan zanlı ...
Gümüşhanespor - Yılport Samsunspor: 0 - 3 (Ziraat Türkiye Kupası)
YEREL HABERLER Gümüşhanespor - Yılport Samsunspor: 0 - 3 (Ziraat ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret eden öğrenciler Vali Kaymak’ın makamında
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret eden öğrenciler Vali ...
AK Parti Gençlik Kolları Karadeniz Bölge İstişare Toplantısı Büyükgümüş: “Bu toprakların değerlerini ve inancını savunanlar galip gelmekte”
YEREL HABERLER AK Parti Gençlik Kolları Karadeniz Bölge İstişare ...
Hırsızlık yaptığı iddia edilen genç yakalandı
YEREL HABERLER Hırsızlık yaptığı iddia edilen genç yakalandı
Okul reddi okul fobisine dönüşebilir
YEREL HABERLER Okul reddi okul fobisine dönüşebilir
Balıkçı teknesiyle kaçmaya çalışan firari, denizde yakalandı
YEREL HABERLER Balıkçı teknesiyle kaçmaya çalışan firari, denizde ...
Hapis cezası bulunan zanlı, balıkçı teknesiyle kaçarken denizde yakalandı
YEREL HABERLER Hapis cezası bulunan zanlı, balıkçı teknesiyle ...
19 Mayıs'a yeni devlet hastanesi Topaloğlu: "Yeni hastane 2020 yılında açılacak"
YEREL HABERLER 19 Mayıs'a yeni devlet hastanesi Topaloğlu: "Yeni ...
Çarşamba'da 7 ayda 230 km yol çalışması
YEREL HABERLER Çarşamba'da 7 ayda 230 km yol çalışması
Her 'fıtık' ameliyatlık değil Tedavide amaç kasları güçlendirmek
YEREL HABERLER Her 'fıtık' ameliyatlık değil Tedavide amaç kasları ...
Önüne çıkan patpata çarpmamak için ırmağa uçtu: 1 ölü
YEREL HABERLER Önüne çıkan patpata çarpmamak için ırmağa uçtu: 1 ölü

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X