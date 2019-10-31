Havza’da şehit mezarlarına çevre düzenlemesi

Havza Belediyesi tarafından Muharip Gaziler Derneği Havza Temsilciliği iş birliği ile yürütülen çalışmalar kapsamında şehit kabirlerinin etrafı parke ile kaplanıp, yürüyüş yolları yapılıyor.

Düzenlemenin tamamladığı şehit mezarlarını ziyaret eden ve çalışmalar hakkında Fen İşleri Şefi Muzaffer Tekin’den bilgiler alan Muharip Gaziler Derneği Havza Temsilcisi Harun Saat, “Şehit mezarlarımızın yapılan çevre düzenlemesi ile daha güzel bir görünüme kazandı. Şehitliklere ulaşım kolaylaştı. İnşallah belediyemizin yapmış olduğu çalışmalar devam edecek. Başkanımız Sebahattin Özdemir’e ve belediye çalışanlarını hassasiyet ve gayretleri için şehit aileleri adına teşekkür ediyorum. Bir kez daha ülkemizin birliği için şehit düşen kahramanlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ise, “Şehitlerimizin mezarlarında çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor. Ülkemiz için canlarında geçen şehitlerimiz için ne yapsak azdır. Onların ebedi istirahatgahlarının temizliği ve bakımı bizler için önemli. Yine şehitlerimizin bizlere emaneti olan tüm şehit yakınlarının her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum” diye konuştu.

SAMSUN 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:31

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