Samsun'da ithalat ihracatı solladı

Samsun’da 2019 Eylül ayı geçici sonuçlarına göre; Samsun'da ihracat yüzde 2, ithalat yüzde 17,5 arttı.

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, 2019 Eylül ayı itibarıyla Samsun’dan 70,2 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirildi. İhracat değeri bir önceki yılın aynı ayına göre (68,9 milyon dolar) yüzde 2 arttı. Öte yandan 49,8 milyon dolar değerinde ithalat gerçekleştirilirken ithalat değeri bir önceki yılın aynı ayına göre (42,4 milyon dolar) yüzde 17,5 artış gösterdi.



En fazla ihracat İtalya'ya

2019 Eylül ayında Samsun’da en fazla ihracat 1 milyon dolar ile İtalya'ya gerçekleştirildi. Bu ülkeyi 7 milyon dolar ile Hollanda, 5,1 milyon dolar ile Almanya izledi. En fazla ithalat 18,9 milyon dolar ile Rusya'dan gerçekleştirilirken, bu ülkeyi 9,9 milyon dolar ile Kanada ve 7,1 milyon dolarla Danimarka takip etti.



En büyük pay demir çeliğin

Samsun’da yapılan ihracat içerisinde en büyük pay 15,7 milyon dolar değeri ile demir çeliğe ait. Bu değeri 7,7 milyon dolar ile değirmencilik ürünleri, 6,6 milyon dolar ile kauçuk ve kauçuktan eşya takip etti. İthalatta ise 18 milyon dolar ile en büyük pay hububatta. Bu değeri 17,3 milyon dolar demir ve çelik, 2,1 milyon dolar ile mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar grubu izledi.

SAMSUN 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:31

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